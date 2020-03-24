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Ekonomi

Fitch'ten koronavirüs açıklaması: Ülkelerin kredi notu üzerinde baskı oluşturacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs (Kovid-19) ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, ülkelerin kredi notu üzerinde baskı oluşturacağını bildirdi.

AA24 Mart 2020 Salı 11:08 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:08
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Fitch Ratings'în Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisinin Kovid-19'dan daha uzun sürebileceği belirtildi. Bu durumun ulaşım ve turizm sektörlerini de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Paylaşımda, Tayland, Hırvatistan ve İzlanda gibi ekonomisi turizm gelirlerine yüksek ölçüde bağlı ülkelere dikkat çekilirken, hükümetlerin vergi gelirlerinin de düşeceği aktarıldı.

'Mali genişleme politikaları nedeniyle bazı ülkelerin kredi notlarının değişebileceği' belirtilen paylaşımda, G7 ülkelerinin kamu finansmanlarının ise zayıf olduğunun altı çizildi.

Fitch Ratings tarafından kredi notu açısından parasal genişlemenin borç birikimi üzerindeki etkilerinin önem taşıyacağı ve koronavirüs salgınından önce de bazı ülkelerin yüksek borcunun endişe verici seviyelere ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerin petrol gibi emtia ihraç gelirleri, sermaye akımları ve döviz kurlarının da risk altında olduğu, Angola, Irak, Surinam ve Gabon'un bu ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

Yatırımcıların duyarlılığının sermaye akımlarını etkileyebileceği uyarısı yapılırken, bu yıl Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Polonya'nın en fazla dış fon ihtiyacı duyan ülkeler olduğu aktarıldı.

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