Fitch’ten not artışı sinyali

Türkiye’nin notunu 12 Temmuz’da düşüren Fitch Ratings’in notta artış sinyali verdi. Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye’nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkında olduklarını belirterek, “Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır” dedi. Ed Parker, Türkiye’nin makroekonomik görünümünün, Türk Lirası’nın aşırı değer kaybettiğini ve cari açığın yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine ulaştığı bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu söyledi. O dönemde cari açığın nasıl finanse edileceğine dair belirsizliklerin mevcut olduğunu ve resesyona girildiğini anımsatan Parker, “Şu an Türkiye’de cari açığın düştüğünü görüyoruz. Türkiye cari açıkta ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabildi” ifadelerini kullandı.

TL SEVİYESİYLE BAĞLANTILI

Parker, Türkiye’nin ekonomik olarak dengelenme sürecine girdiğini vurguladı. Şu anda enflasyonun düştüğünü ve büyümenin iyileştiğini ifade eden Parker, Türkiye ekonomisinin 2019’da sadece yüzde 0,5 daralmasını beklediklerini söyledi. Gelecek yıl büyüme projeksiyonları hakkında da bilgi veren Parker, “2020 yılında ise ekonomide büyümenin tekrar geri dönmesini ve yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydedilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Parker, bu ay içerisinde yayımlanacak olan ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda büyüme öngörülerini güncelleyeceklerini belirtti. Enflasyonda şu anki yüzde 15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını beklediklerini ifade eden Parker, bunun birçok açıdan TL’nin seviyesine bağlı olacağını söyledi.