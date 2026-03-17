  • Fitch'ten Türkiye'ye tam not: Rasyonel politikalar küresel güveni perçinledi
Fitch'ten Türkiye'ye tam not: Rasyonel politikalar küresel güveni perçinledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin 'sınırlı ve yönetilebilir' olduğunu açıkladı. TCMB'nin 1 Mart'tan itibaren attığı adımları kararlılık göstergesi olarak niteleyen kuruluş, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 25'e gerileyeceğini öngörüyor. Analizde ayrıca, Türk bankalarının sermaye tamponlarının olası riskleri karşılamak için yeterli düzeyde olduğu vurgulandı.

AA17 Mart 2026 Salı 14:33
Fitch Ratings'in analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 Mart'tan itibaren aldığı önlemlerin enflasyonu kontrol etme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Türkiye'nin para politikasının görece sıkı kalmaya devam edeceği ve yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 olacağı öngörülen analizde, bunun da enflasyonun 2026 sonunda yüzde 25'e gerileyeceği tahminini desteklediği kaydedildi.

Analizde, Türkiye'nin fiyatları baskılayacak şekilde akaryakıt fiyat mekanizmasını yeniden devreye aldığı ve geçen yıl bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında 2 puanlık düşüşün katkısıyla bu maliyetin karşılanabileceği mali alanın mevcut olduğu aktarıldı.

Orta Doğu'daki gerilimin, Fitch'in temel senaryosu olarak değerlendirdiği gibi kısa sürmesi halinde, Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğu bildirilen analizde, daha uzun süren yüksek petrol fiyatları döneminin ise Türkiye'de enflasyon baskısı yaratabileceği ve cari açığı büyütebileceği uyarısı yer aldı.

Analizde, Türk bankalarının likidite ve sermaye tamponlarının sektörün faaliyet koşullarına yönelik riskleri karşılamak için genel olarak yeterli olduğu değerlendirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
