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Ekonomi

Fiyat artışlarına karşı çimento sektörüne yakın takip

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 6 Şubat depremlerinin ardından özel olarak gündemlerine aldıkları hazır beton ve çimento sektörüne yönelik üç soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 'Kurumumuzun başta deprem bölgesi olmak üzere hazır beton ve çimento sektörüne yönelik hassasiyeti ilk günkü gibi devam ediyor, konuyla ilgili çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek.' dedi.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Fiyat artışlarına karşı çimento sektörüne yakın takip
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Küle, AA muhabirine, hazır beton ve çimento sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında yürüttükleri soruşturmanın kısa süre önce tamamlandığını anımsatan Küle, soruşturma sonucunda sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların, bölge ve müşteri paylaşımı yaptıklarını, satış fiyatını tespit ettiklerini veya rekabete hassas ve paylaşılmaması gereken bilgileri aralarında paylaştıklarını tespit ettiklerini bildirdi.

Küle, bu kapsamda 7 teşebbüse yaklaşık 121 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını aktararak, "Soruşturma sürerken 5 hazır beton üreticisi kanunumuzu ihlal ettiğini kabul ederek uzlaşmak istedi. Bu firmalara da yaklaşık 66 milyon lira idari para cezası verdik." diye konuştu.

- İHLALİ KABUL ETTİLER

Deprem bölgesi için yürüttükleri soruşturmalara ilişkin de bilgi veren Küle, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticileri hakkında yürüttükleri soruşturmada bir teşebbüse yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını anımsattı.

Küle, soruşturma süreci devam ederken ihlali kabul edip uzlaşma başvurusunda bulunan iki teşebbüse yaklaşık 67 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirerek, "Hazır beton ve çimento sektörünü 6 Şubat deprem felaketi sonrasında özel olarak gündemimize aldık. Sektöre yönelik halihazırda devam eden 3 farklı soruşturmamız bulunuyor. Aydın, Hatay ve Malatya'da faaliyet gösteren hazır beton ve çimento üreticileri hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Aydın'da faaliyet gösteren 23 hazır beton üreticisi hakkında rakipler arasında fiyat tespiti, bölge-müşteri paylaşımı ve satıcıların yeniden satış fiyatının tespiti iddialarına ilişkin yürüyen soruşturma, şimdiye kadar 10 teşebbüs için uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Söz konusu teşebbüslere yaklaşık 112 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Hatay'da faaliyet gösteren 8 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında rakipler arasında müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşması yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik de bilgi veren Küle, şunları kaydetti:

"Soruşturma, 4 teşebbüs hakkında uzlaşmayla sonuçlandırıldı ve yaklaşık 111 milyon lira idari para cezası uygulandı. Malatya'da devam eden soruşturmada ise 11 hazır beton ve çimento üreticisi hakkında rakipler arasında müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşması iddialarını inceliyoruz. Bu soruşturma kapsamında henüz uzlaşma başvurusunda bulunan firma bulunmuyor. Devam eden soruşturmalarımızın da önümüzdeki yılın nisan ve mayıs aylarında tamamlanacağını öngörüyoruz. Kurumumuzun başta deprem bölgesi olmak üzere hazır beton ve çimento sektörüne yönelik hassasiyeti ilk günkü gibi devam ediyor, sektöre yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek."

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