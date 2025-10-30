Tesla marka otomobili satışa çıkaran ve araç için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyen satıcıya 279 bin lira para cezası verildi.

Mustafa Ç. isimli vatandaş, ilan sitesi üzerinden 2 milyon 420 bin liraya Tesla marka otomobilini satışa çıkardı.

Kendisiyle iletişime geçen ve otomobile talip olan alıcıya ise, ilandaki fiyatın gerçek rakam olmadığını belirterek 280 bin lira ek ödeme istedi.

Şikayet edileceğini söyleyen alıcıyla alay eden Mustafa Ç., "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" ifadelerini kullandı.

Söz konusu otomobil ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

279 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ve Aleykümselam....

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır.