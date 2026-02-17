Fiyat istikrarı korunacak: Tonlarca buğday günlük satılacak

TMO'nun NSosyal hesabından, buğday satışına ilişkin paylaşım yapıldı.

Piyasalarda fiyat istikrarını korumak ve kesintisiz ürün arzını sağlamak amacıyla stokların serbest satışa açıldığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, TMO ile sözleşmesi bulunan lisanslı depolardaki kurumumuza ait 985 bin 500 ton ekmeklik buğday ile 231 bin ton makarnalık buğday, bugünden itibaren TÜRİB üzerinden günlük olarak kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın satışa sunulacaktır. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."