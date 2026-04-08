8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Ekonomi

Fiyatı uçuranın kanadı kırıldı! Fırsatçılara 42,3 milyonluk 'etiket' tokadı

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatları üzerinden vatandaşın cebine göz diken fırsatçılara acımadı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun son toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde de 183 işletmeye 96,6 milyon lira ceza uygulandığını hatırlatan Bakanlık, tarladan rafa kadar tüm tedarik zincirini markaja aldı.

İHA8 Nisan 2026 Çarşamba 12:23
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 7 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. 3 Nisan tarihindeki toplantıda da 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere özellikle sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurulun 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

