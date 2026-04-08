Fiyatı uçuranın kanadı kırıldı! Fırsatçılara 42,3 milyonluk 'etiket' tokadı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 7 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. 3 Nisan tarihindeki toplantıda da 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere özellikle sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurulun 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."