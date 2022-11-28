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Ekonomi

Fiyatlar değişti! Motorine bir indirim daha

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk indirim yapılacak.

28 Kasım 2022 Pazartesi 08:52 - Güncelleme:
Fiyatlar değişti! Motorine bir indirim daha
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor.

Cuma akşamı 83.71 dolar varil fiyatına sahip olan Brent petrol haftaya düşerek başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.35 geriledi ve 81.36 dolara indi. Bu düşüşün ardından Türkiye'de satılan motorinin litre fiyatında da indirim beklentisi oluştu.

Son olarak Cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor.

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.

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