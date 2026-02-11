İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,65
  • EURO
    51,8185
  • ALTIN
    7097.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fiyatlar sabitlendi: Ramazan ayı boyunca zam yapılmayacak
Ekonomi

Fiyatlar sabitlendi: Ramazan ayı boyunca zam yapılmayacak

Trakya Birlik, tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Fiyatlar sabitlendi: Ramazan ayı boyunca zam yapılmayacak
ABONE OL

Birlikten yapılan açıklamada, enflasyon ile mücadele kapsamında sürdürülen ekonomi politikaları doğrultusunda yıllık enflasyon oranlarında kademeli bir iyileşmenin gözlendiği belirtildi.

Konulan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi adına tüm üretici kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının imkanları dahilinde sağlayacağı katkı ve desteklerin büyük önem arz ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"60 yıllık kurumsal birikimimizden aldığımız güçle, rafine ayçiçek yağı ve margarin sektöründe piyasa yapıcı ve regülasyon rolü üstlenen birliğimiz, küresel iklim krizi, jeopolitik gelişmeler, artan ithal girdi bağımlılığı ve döviz kuruna bağlı ithal ürün maliyet dalgalanmaları gibi çok sayıda içsel ve dışsal risk unsuruna rağmen kalite, güven ve istikrar ilkelerimiz doğrultusunda üreticilerimizin emeğini ve alın terini korumayı, milletimizin sofralarına ise sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir ürünleri sunma misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizin enflasyonla mücadele sürecine katkı sunmak ve milletimizin mübarek ramazan bütçesine katkıda bulunabilmek adına üretimini gerçekleştirdiğimiz tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerimizde Ramazan Bayramı sonuna kadar Ocak 2026 mamul satış listelerinde geçerli fiyat seviyelerimizden satışlarımızın sürdürüleceği hususunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.