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  • Fiyatlar yüzde 30'lara kadar düştü! 2. el araç satışları durdu
Ekonomi

Fiyatlar yüzde 30'lara kadar düştü! 2. el araç satışları durdu

Araç fiyatlarının yüzde 30'lara kadar düştüğünü belirten oto galericiler, ikinci el araç satışlarının durduğunu söyledi.

IHA17 Aralık 2023 Pazar 15:25 - Güncelleme:
Fiyatlar yüzde 30'lara kadar düştü! 2. el araç satışları durdu
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Aylardır sabit olan yüksek fiyatlar, otomobil satışlarını azalttı. Hem sıfır, hem de ikinci el araç satışları durdu. Orta segment olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı arabaların satışları iyiyken, onlarda da satışlar düşüş yaşanıyor.

"Sıfır araçlara gelince, stokta vardı, çıkartıldı deniliyor ama faydası yok" diyen oto galericiler ikinci ele de, sıfır araca da faydası olmadığını, piyasanın şu an durgun olduğunu belirtti.

Faizler inmeyene kadar piyasanın düzelmeyeceğini aktaran galericiler, "Çünkü kredi çekilebilse sıfır araç da, ikinci el araç da alınır. Araç fiyatları yüzde 30'larda düşmüş. En düşük araç 1 milyondan aşağı değil. İkinci eller ise 300-500 bin arası güzel satıyorduk. 700 ile 900 arası satılmaz, piyasası durgun. Dört aydır fiyat bu. Sektörün durumu şu an böyle, önümüzdeki aylarda ne olur bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

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