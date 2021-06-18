18 Haziran 2021 Cuma 11:01 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 11:01

Forbes Rusya'nın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın koronavirüsle mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirildiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.

Forbes'in iki kaynağının ifadelerinde, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye'nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya'daki plajlarda yoğunluğu artırdığını ve bu durumun da koronavirüs vakalarını artırdığının altı çizildi.

NTV'de yer alan habere göre, İlgili departmanlardan kaynak, "Ülkedeki insidansta (100 binde vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, koronavirüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor" dedi.

Kaynak, ilk olarak haftada yedi uçuş seferinin açılabileceğinin altını çizdi.

HEYET GÖNDERMİŞLERDİ

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.

Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.