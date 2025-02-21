Forbes'tan ABD'ye Türkiye önerisi! ''Örnek çözüm'' olarak gösterildi

Forbes, ABD'deki 1.4 trilyon dolarlık kayıt dışı ekonomiyi masaya yatırdı. Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar attığına dikkat çeken dergi, Maliye'nin uyguladığı taşıt tanıma sistemini örnek gösterdi.

DİJİTAL ÇÖZÜM ŞART

Haberde kayıt dışı ekonominin, devletlerin vergi gelirlerini azalttığı gibi organize suç yapılarının finansmanını da sağlayan önemli bir tehdit unsuru olarak öne çıktığı vurgulandı. Forbes, bu sorunun çözümü için dijital dönüşümün kritik bir rol oynayabileceğini belirtirken, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamaya koyduğu UTTS'nin sorunun özüne iyi bir örnek teşkil ettiği yorumunu yaptı.

Forbes'in analizine göre günümüzde organize suç grupları, geleneksel yasadışı gelir kaynaklarının ötesine geçerek, yasal görünen sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Bu noktada özellikle akaryakıt kaçakçılığı ve enerji sektöründe organize suç yapılarının büyük bir paya sahip olduğu belirtilen haberde, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde organize suç gruplarının yakıt kaçakçılığından milyarlarca dolar gelir elde ettiği ve bu durumun bahsi geçen ülkeleri büyük vergi kaybına uğrattığı kaydedildi.

ŞİMŞEK'İN ADIMI

Forbes, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 2023 yılında duyurulan ve 2025 yılında yürürlüğe giren UTSS'nin akaryakıt alımlarını dijital olarak takip etmeyi ve bu sayede vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımladı. Dergi UTTS'de radyo frekans tanıma teknolojisi (RFID) ile aracın yakıt deposuna yerleştirilen etiket ve akaryakıt pompasına entegre edilen okuyucu sayesinde, yakıt alımlarının otomatik olarak kaydedildiğini belirtti.

1.4 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜK

Haberde kayıt dışı ekonominin ABD için de büyük bir tehdit olduğu, yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı belirtildi. Dergi, ABD'nin kayıt dışı ekonomiye karşı daha etkin bir mücadele yürütebilmesi için dijital dönüşümü benimsemesi gerektiğine vurgu yaptı. ABD'nin UTTS benzeri bir sistem geliştirerek kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini dijital dönüşüm üzerinden yürütebileceği ifade edildi.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE DEVRİM

Yazıda UTTS sayesinde; araç plaka bilgilerinin otomatik olarak yakıt istasyonlarındaki elektronik kasa sistemlerine aktarıldığı, yakıt alımına dair bilgilerin gerçek zamanlı kayıt altına alınarak manipülasyonun önüne geçildiği, son olarak da vergi kayıplarının önlenmesiyle devletin gelirlerinin arttığı vurgulandı.

Dergi UTTS'nin ayrıca yapay zekâ destekli analitik sistemleriyle yakıt tüketiminde anormal hareketlilikleri tespit ederek potansiyel vergi kaçakçılığı girişimlerini de belirleyebildiğini belirtti. Forbes, bu yeniliğin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede devrim niteliğinde bir adım olduğunu ve ABD dahil olmak üzere birçok ülke için de örnek teşkil edebileceği yorumunu yaptı.