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Ekonomi

Ford ABD üretimini 6 Temmuz'da önceki düzeye yükseltecek

Ford Motors Company, ABD'deki fabrikalarındaki üretimini 6 Temmuz'dan itibaren Covid-19 öncesi düzeylere yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

DHA11 Haziran 2020 Perşembe 13:39 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:39
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Ford, Covid-19 pandemisinin gerektirdiği olağanüstü önlemler çerçevesinde, ABD genelindeki üretimini Mart sonunda durdurmuştu.

ABD genelindeki fabrikalarındaki üretimi 18 Mayıs'tan itibaren başlatan Ford, bu tarihten itibaren üretimi kademeli olarak artırıyor.

ABD Detroit merkezli araç üreticisi Ford, Volkswagen AG ile, üç farklı elektrikli modelin ortak üretimine ilişkin bir anlaşma yaptıklarını da açıkladı.

Buna göre, iki şirket, birisi Ford, diğeri de Volkswagen tarafından geliştirilen iki van model ve bir de Ford'un geliştirdiği pikap model olmak üzere üç modelden toplam sekiz milyon adet üretim yapacaklar.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, anlaşmayla ilgili olarak, "Bu işbirliği araçların geliştirme maliyetlerini düşürecek" dedi.

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