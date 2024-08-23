Ford otomotiv firması, motor elektrifikasyon stratejisini bir kez daha ele aldı ve sonuçları analiz etti. Bunun sonucunda ise Ford, elektrikli otomobillere yönelik harcamaların yıllık sermaye giderlerindeki yüzde 40'lık payını yüzde 30'a düşüreceğini açıkladı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER FORD'A PARA KAYBETTİRDİ

Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan açıklamada Ford'un, elektrikli otomobil projesinde para kaybettiği ortaya çıktı. Ardında verileri tekrar inceleyerek elektrikli arabalara yönelik planlarını geri çektiği ve bunun yerine hibrit otomobillerin geliştirilmesine öncelik verdiği duyuruldu.

ÇİNLİ RAKİPLER FORD'UN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI

Alınan kararın perde arkasında azalan tüketici talebi, tedarik zincirlerinin zorlukları ve en önemlisi elektrikli otomobil piyasasına bomba gibi giren Çinli firmalar ile rekabete dayanamamak olduğu öngörülüyor.

SUV OTOMOBİLLER İPTAL EDİLDİ

Ford, SUV planlarını iptal etmenin yanı sıra yeni nesil elektrikli pikapları da erteleyecek. Bunlara yönelik yıllık harcamaların yüzde 40'ından yüzde 30'una düşürecek.

FORD'UN CEO'SU JIM FARLEY'DEN AÇIKLAMA

Şirket CEO'su Jim Farley yaptığı açıklamada, "Müşterilerin ne istediği, neye değer verdiği ve dünyanın en iyisini uygun maliyetli tasarımla eşleştirmek için ne gerektiği hakkında çok şey öğrendik. Müşterilerimize maksimum seçenek sunan ve güçlü taraflarımıza yöneldiğimiz bir plan oluşturduk" dedi.