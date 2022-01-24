Ford, Suzuki, Toyota, Jeep... İşte 2022'ye damga vuracak araçlar

star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:25 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:25

Her yıl piyasaya çıkan arazi araçlarındaki yenilikler, başta Off-road tutkunları olmak üzere, otomotiv dünyasını yakından takip edenleri heyecanlandırıyor.



Hotcars, 2022'de arazi aracı sevenlerin tercih edebileceği en havalı araçları şöyle sıraladı.

Toyota Tacoma TRD Pro

Tamamen yeni 2022 Toyota Tacoma TRD Pro, arazi aracı pazarındaki herkes için büyük bir ilgiyle karşılanacak. Tacoma, satışları daha büyük kardeşi Toyota Tundra'yı sürekli olarak ikiye katlıyor. Tacoma modellerinin satışları, yüksek güvenilirliği ve değerlerini koruma konusundaki şaşırtıcı yeteneği nedeniyle tercih ediliyor. Aynı şekilde, arazi performansları da oldukça iyi.

Tacoma TRD Pro, 30,5 inçlik arazi lastikleri ve devasa bir V6 motora sahip. Dahası, ön süspansiyon kızak plakaları, sürüşün her türlü arazide yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle, herhangi bir off-road macerası için eğlence ve istikrar sağlayabilir.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

2022 Jeep Grand Cherokee Trailhawk, etkileyici 30,5 inç lastiklere oturan kasayla, başka bir arazi aracıdır. Jeep'in Trailhawk'ı, off-road'a hazır en üst düzey özelliklere sahip ve zorlu arazilerde sürüşe çıkarken inanılmaz yetenekler sunuyor.

Yine, Trailhawk, zemin kaygan hale geldiğinde kendini tutuşa yardımcı olması için kızak plakalarına sahip. Dahası, Jeep'in iç tasarımı da oldukça şık, sürücünün herhangi bir arazide sürerken rahat ve lüks bir ortamda hissetmesine yardımcı oluyor.

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor, muazzam kargo alanı sayesinde çoğu zaman diğerlerinden daha uygun bir arazi aracı olarak görülebilir. Ayrıca zorlu arazilerde de oldukça iyi performans gösteriyor.

Araç, ticari bir araç olmasına rağmen inanılmaz bir performans da sunuyor. Geniş tekerlek davlumbazlarının altında baskın tabanlı süspansiyonlara sahip ve bu özellik, sürüşün hızlı bir off-roadın üstesinden gelmesini sağlıyor.

Araç ayrıca, tekerleklerin altındaki herhangi bir darbeyi emmesine yardımcı olan standart Foxx amortisörlere sahip. Bu nedenle, Ranger Raptor rahat ve eğlenceli bir arazi sürüşü sağlar.

Suzuki Jimny

2022 Suzuki Jimny, her zamanki arazi aracınız değil. Bu nedenle, daha küçük ancak, yine de zorlu sürüşleri tercih edenler için benzersiz, eğlenceli ve ulaşılabilir olmasıyla öne çıkıyor. Suzuki Jimny küçük bir arazi aracı olmasına rağmen, daha büyük rakiplerinin tüm hardcore yeteneklerine sahip, sadece daha küçük.

Araç, üç geniş gövde açısına ve helezon yaylı 3 bağlantılı sert aks süspansiyonuna sahip hafif ticari bir araç. Bu da onu arazi yollarında rahat hareket edebilmesi için ideal, veya yeni olanlar için kullanımı kolay hale getiriyor.

Suzuki, müşterilerin Jimny'yi kişiselleştirmelerine de olanak tanıyor. Böylece görünümünü veya performansını ayarlayabiliyorlar. Kişiselleştirme fırsatları ise oldukça geniş. Müşteriler, onu Dakar'a hazır minyatür bir ralli yarışçısına veya bir minyatür Mercedes G-Wagon'a dönüştürme yeteneğine sahipler.

Land Rover Defender

Land Rover Defender, böyle harika sürüşler yapmaya devam ettiği sürece, muhtemelen her yıl en havalı arazi araçları listesinde yer alacak. Eski modellerin güvenlik özellikleri tam olarak aynı değil. Bu nedenle, 2022 modeli, arazide sürüş sırasında güvenlik arayan müşterileri büyük olasılıkla tatmin edecek.

Güvenlik özellikleri, iç tasarımında olduğu gibi yükseltildi, bu da onu herhangi bir arazide sürerken daha konforlu hale getiriyor. Havalı süspansiyonun eklenmesi ve Land Rover'ın Terrain Response arazi elektroniğinin en gelişmiş versiyonu sayesinde tüm arazi şartlarıyla baş etesine yardımcı olan Land Rover Defender'da kayalık veya düz araziler sürücünün konforunu etkilemeyecektir.

Yeni 2022 Land Rover Defender'ın konfor paketinde ekstra alana sahip çeşitli versiyonlar var. Sürüşleri ciddi bir off-road macerasına dönüşürse, ekstra güvenlikten hoşlananlar için bir üstü kapalı model var.

Yeni Defender'la ilgili en etkileyici şey, eski araçlarından ışık yılı ileride olan yol tutuşu iyileştirmesidir. Bu nedenle, yeni modeli sürüşü çok daha eğlenceli ve havalı hale getiriyor.

Genel olarak, 2022 için gelen bazı ciddi etkileyici arazi araçları var. Bunların tümü çeşitli özelliklere sahip olmakla birlikte, hepsi herhangi bir arazi macerasını gerçekleştirebilir. Land Rover Defender ve Toyota Tacoma, altında hissetmeden her türlü arazinin üstesinden gelmek için idealken, Suzuki'nin benzerleri yeni arazi sürücüleri veya kullanımı son derece kolay bir sürüş arayanlar için idealdir.

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