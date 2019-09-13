Fransa ve Almanya Libra'ya 'dur' dedi

Fransa ve Almanya Facebook'un Libra'sını engelleyecek Fransa ve Almanya, 'hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği' gerekçesiyle Facebook'un kripto para birimi Libra'nın Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştı