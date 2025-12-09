İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5934
  • EURO
    49,5762
  • ALTIN
    5748.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fransa'dan Yalova'ya zehir ticareti! Kilolarca ele geçirildi
Ekonomi

Fransa'dan Yalova'ya zehir ticareti! Kilolarca ele geçirildi

Fransa'dan Yalova Ro-Ro Limanı'na gemiyle gelen tırda yapılan kontrolde 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi.

AA9 Aralık 2025 Salı 15:53 - Güncelleme:
Fransa'dan Yalova'ya zehir ticareti! Kilolarca ele geçirildi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları çerçevesinde Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro Limanı'na gelen, sürücülüğünü H.Y'nin yaptığı tırda arama gerçekleştirdi.

Aramada, 48 paket içerisinde 37 kilo 742 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuların Türkiye'deki alıcılarına yönelik olarak Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince yapılan operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 zanlının işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.