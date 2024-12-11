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Ekonomi

Fransız basını: Türkiye, görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha kanıtladı

Esed'in devrilmesinin Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırdığını yazan Fransız basını, 'Türkiye, görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha kanıtladı' yorumunda bulundu.

Star Gazetesi11 Aralık 2024 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
Fransız basını: Türkiye, görmezden gelinemeyeceğini bir kez daha kanıtladı
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Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmalar sonrası 7 gün için Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta kontrolü sağlayan rejim karşıtı silahlı gruplar 7 Aralık'ta başkent Şam'ı ele geçirerek Esed ve Baas Partisinin 61 yıllık iktidarına son verdi.

Suriye'de bu gelişmeler yaşanırken Batı basını dikkatini bölgeye çevirdi.

Fransız basını Esed'in devrilmesinin Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırdığını yazdı.

Esed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş birliği teklifine sırtını dönerek ağır bir bedel ödediği kaydedildi.

Türkiye'nin Suriye ile 900 km'lik bir sınırı paylaştığını yazan Fransız basını, Türkiye'nin Esed'ın devrilmesinden sonra büyük bölgesel kazanan olarak ortaya çıkacağını ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi resmin dışında tutmaya kararlığı olduğunun altı çizildi.

Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin PKK/YPG'nin işgal ettiği Münbiç'i ele geçirdiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ettiği bilgisine haberde yer verildi.

Astana sürecinde kilit bir role sahip olduğu kaydedilen Türkiye'nin İdlib'de askeri üslerine dikkat çekildi.

Türkiye'nin terörist varlıkların bulunmasını istemediği Suriye sınırının tamamı boyunca güvenlik kordonu oluşturarak sınırı güvence altına alma niyetinde olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Fransız uzmanların değerlendirmelerine yer verildi. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de gerçekçi politikalar uyguladığına vurgu yapan uzmanlar, "Rusya Suriye'de çok önemli bir rol oynamış olsa da, şimdi kaybeden tarafta. Türkiye ise bir kez daha görmezden gelinemeyeceğini kanıtlıyor" yorumunda bulundu.

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