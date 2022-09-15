Fransız CGP Coating Innovation'dan Türkiye adımı

Beş kıtada 10 şirket ve 4 üretim tesisiyle faaliyet gösteren CGP Coating Innovation, ambalaj sektörüne dinamik ve inovatif çözümler sunan Sarcina Ambalaj ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Nakliye esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek için özel olarak tasarlanan kaydırmaz kağıtları Sarcina Ambalaj aracılığıyla Türk şirketleriyle tanıştıran şirket, CGP Coating, kaydırmaz kağıt, kaydırmaz film, elastik film, slipsheet gibi inovatif ambalaj ürün desteği sağlayacak.

"HEM ÇEVRECİ, HEM MALİYETİ DÜŞÜK, HEM DE STOKTA 125 KAT DAHA AVANTAJLI"

Sarcina Ambalaj Yönetici Ortağı Murat Kurt, tahta palet kullanımını ortadan kaldıran ve aynı konteyner içerisinde yüzde 12'ye kadar daha fazla yük taşımaya olanak tanıyan slipsheet adlı ürünün, aynı zamanda çevre dostu olduğuna dikkat çekti. Yüzde yüz geri dönüşüme uygun olarak üretilen slipsheetlerle Türkiye'de paletsiz lojistik çözümleri sunacaklarını ve tüm lojistik süreçlerinin kısa sürede bu yeni sisteme adapte olacağını belirten Kurt, şunları söyledi:

"Çevreci olduğu gibi, maliyetler konusunda da büyük bir avantaj sağlayacak slipsheetler, ihracat için kullanılan tahta paletlere göre 3 kat fiyat avantajı sağlıyor. Stok alanı bakımından 125 kat daha avantajlı olan ürün, konteyner başına yüzde 12'ye kadar daha fazla ürün yükleme fırsatı sunuyor. Tüm bu avantajların yanı sıra, nakliye ve depolamada slipsheet kullanmak, Türkiye gibi gözünü ihracatta lokomotif olma hedefine dikmiş bir ülkede, pandemi sonrasında birkaç kat artan navlun maliyetlerine karşı her 10 konteynerden birini ücretsiz göndermek anlamına geliyor. Bu uygulama hem şirketlerimizin önünü açacak hem de ülkemizin dış ticaretine çok önemli bir fayda sağlayacak."

"TÜRK ŞİRKETLER, LOJİSTİK VE PAKETLEME AÇISINDAN AVRUPA'YI YAKALAYACAK"

Türkiye'nin pandemi süreci sonrası dış ticarette yakaladığı yükseliş trendinin devamlılığının önemine vurgu yapan Murat Kurt, "Koruyucu ambalaj alanında dünya lideri konumundaki Fransız CGP Coating Innovation, pazara Sarcina Ambalaj ile girmeyi tercih ettiği için mutluyuz. Ülke olarak yüksek ihracat hacimleri yakalamaya ihtiyacımız var. Bu işbirliğiyle Türk şirketleri, en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa'nın paketleme standartlarını yakalarken aynı zamanda büyük maliyet avantajı elde edecek" dedi.

SARCİNA AMBALAJ VE CGP COATİNG'İN ÜRÜNLERİ, 27. AVRASYA AMBALAJ FUARI'NDA

Koruyucu ambalaj alanındaki en yeni ürünleri 12-15 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 27. Avrasya Ambalaj Fuarı'nda Türk şirketleriyle buluşturacakları için heyecan duyduklarını ifade eden Kurt, "Farklı gramajlarda geniş bir ürün yelpazesinde sunulan Stabulon kaydırmaz kağıtlar, taşınan ürünlerin kaymasını engelleyerek hızlı tüketimden kimyaya, evcil hayvan gıdasından içecek sektörüne kadar birçok alanda paletlerin stabilize edilmesine ve güvenli bir biçimde müşterilere ulaşmasına yardımcı oluyor. Biz de bu fuarda yenilikçi, maliyet düşürücü ve çevreci ambalaj çözümlerini görücüye çıkaracağız. Sarcina Ambalaj'ın dinamik ekibinin yanı sıra CGP Coating'in Fransa'dan gelecek ekibi de dört gün süresince fuarda olacak ve şirketlerin soru ve taleplerine yanıt verecek" diye konuştu.