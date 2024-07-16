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Ekonomi

FT'den dikkat çeken analiz: Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü

İngiliz Financial Times, Türkiye'nin ekonomi politikalarının olumlu etkilerine değinen çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde 'Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü.' ifadeleri yer aldı.

16 Temmuz 2024 Salı 08:38 - Güncelleme:
FT'den dikkat çeken analiz: Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü
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İngiltere merkezli uluslararası ekonomi gazetesi Financial Times (FT), varlık yönetim şirketi Ashmore Group'un küresel araştırma başkanı Gustavo Medeiros tarafından kaleme alınan Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir analiz yayımladı. Analizde, "Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimin analiz edildiği yazıda, son yıllarda yüksek enflasyon ve kırılgan liraya yol açan düşük faiz ile devlet destekli kredi genişlemesini merkeze alan heterodoks politikalardan geri dönüldüğü belirtilerek, yeni reformların Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir hale getirdiği ifade edildi.

ENFLASYONDA GERİLEME

Ekonomide atılan adımların arasında TL'nin Mart-Temmuz 2023 arasında yüzde 38 değer kaybetmesi, Merkez Bankası'nın politika faizini kademeli olarak yüzde 8.5'dan yüzde 50'ye yükseltmesi ve kredi sıkılaşması için uygulanan makro ihtiyati politikalar gösterildi.

Bu politikaların sonucunda enflasyonda gerilemenin görülmeye başlandığına değinildi ve Haziran 2024 enflasyonunun aylık bazda yüzde 1.6 olarak açıklandığı ifade edildi.

Bunun yıllıklandırıldığı zaman yüzde 21.6'ya eşdeğer olduğu vurgulandı. Medeiros, yazısında "Bu da bizim görüşümüze göre yeni normal haline gelebilir. Enflasyonun bu seviyelerde istikrarlı hale gelmesi, Türk reel faiz oranını yüzde 20 civarına getirecektir" dedi.

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