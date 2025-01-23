Fuarcılık alanında Türkiye farkı

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2024'ün fuarcılık açısından oldukça verimli geçtiğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine atıfta bulunan Ersözlü, fuar sayısında önceki yıla oranla dikkate değer bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Ersözlü, "2024'te 246'sı ulusal ve 102'si uluslararası olmak üzere 348 fuara ulaştık. En çok fuar düzenlenen illerin başında İstanbul, İzmir ve Antalya geliyor. 34 eğitim, 30 tarım ve hayvancılık, 28 ise gıda ve gıda işlem teknolojileri sektörlerinde düzenlenen fuarlar ilk üçü paylaşıyor." şeklinde konuştu.

Geçen yıl en yoğun fuar döneminin 60 fuarla ekimde yaşandığını dile getiren Ersözlü, "Bu veriler, Türkiye'nin uluslararası arenadaki cazibesini ve fuarcılık sektörümüzün global ölçekteki başarısını ortaya koyuyor." dedi.

- "FUARLAR ŞEHİR EKONOMİLERİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR"

Ersözlü, fuarcılık sektörünün Türkiye'ye sağladığı yıllık katkının büyüklüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Her bir fuar, katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme gibi harcamalarıyla şehir ekonomilerine doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca 20'den fazla alt sektörü tetikleyerek ülkemizin 'işletmeden işletmeye' (B2B) turizm gelirlerine katma değerli bir dokunuş yaratıyor. Bunun yanı sıra fuarlar yeni iş bağlantılarının kurulmasına, ihracatın artmasına ve Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sunuyor."

Fuarların kalitesini ve etkinliğini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Ersözlü, "Artık nicelikten çok niteliğe odaklanıyoruz, yani daha fazla fuar düzenlemekten ziyade, mevcut fuarlarımızı daha verimli, daha yenilikçi ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Bunun için de birkaç önemli adım atmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersözlü, bu adımların başında devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmenin geldiğine dikkati çekerek, dijitalleşme süreçlerini hızlandıracaklarını ve teknolojiyi etkin kullanarak fuarları daha interaktif hale getireceklerini aktardı.

- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLİ HEDEFLER ARASINDA

Sürdürülebilirlik konusuna ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Ersözlü, çevresel etkileri en aza indirmek, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Ersözlü, "Bu konuda Dünya Fuarcılık Örgütünün (UFI) 'Net Zero Carbon Event' inisiyatifini dernek olarak biz de destekliyoruz ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üyelerimizden Tüyap Fuarcılık Grubu geçtiğimiz yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi için 'I-REC' sertifikasını alarak, Türkiye'nin ilk sıfır karbon emisyonlu etkinlik merkezi oldu, tüm sektör adına gurur verici olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

2025'te üyelerine yönelik eğitim ve ağ oluşturma (networking) fırsatlarına odaklanacaklarını bildiren Ersözlü, şunları kaydetti:

"Sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmeleri için eğitim programları, seminerler ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Tüm bu çalışmalarla 2025'te fuarcılık sektörümüzün daha da güçleneceğine ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye, fuarcılık alanında bölgesel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de TFYD olarak bu ilerlemede üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."