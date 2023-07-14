İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,2021
  • EURO
    29,4358
  • ALTIN
    1648.17
  • BIST100
    6409.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fuat Oktay: Özbekistan ile 10 milyar dolar hedefine doğru yol alalım istiyoruz
Ekonomi

Fuat Oktay: Özbekistan ile 10 milyar dolar hedefine doğru yol alalım istiyoruz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da ilk gün yaptığı görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Oktay, 'İki ülke arasında 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. En kısa sürede, hatta mümkünse bu yıl 5 milyar doları geride bırakalım ve 10 milyar dolar hedefine doğru yol alalım istiyoruz. İnşallah bunu da yakalayacağız' dedi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Fuat Oktay: Özbekistan ile 10 milyar dolar hedefine doğru yol alalım istiyoruz
ABONE OL

Fuat Oktay, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleriyle Özbekistan'daki temaslarını sürdürdüklerini, dün ülkedeki ziyareti kapsamında Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ile görüştüğünü, ardından da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildiğini anlattı. Oktay, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı bu görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Oktay, pazar günü ülkede son derece yüksek katılımlı, Mirziyoyev'in yüzde 87,05'lik oy ile galip geldiği ve Özbek halkının büyük bir desteğini aldığı cumhurbaşkanı seçimlerinin yapıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmede, bu seçimlerdeki galibiyetinden dolayı hem kendisini hem de Özbek halkını tebrik etme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tebriklerini tekrar iletme fırsatı bulduklarını aktardı.

Özbekistan ile ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının yakın dostlukları ve ilişkileri çerçevesinde son derece derinliği olan bir ilişki olduğuna dikkati çeken Oktay, aynı zamanda da Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) dönem başkanı olması sebebiyle Özbekistan'ın teşkilat içerisinde son derece yapıcı ve etkin katma değeri olan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Oktay, ikili ilişkilerde bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra ticari-ekonomik, sağlık, turizm, tarım, savunma sanayi, askeri ve diğer alanlardaki işbirliğini detaylı olarak ele aldıkları bu görüşmenin çok verimli geçtiğini, görüşmede ayrıca iki ülke parlamentoları arası ilişkilerin geliştirilmesi ve taraflar arasında imzalanan ikili anlaşmaların onay süreçlerinin tamamlanması ile ilgili konuları gözden geçirdiklerini vurguladı.

Ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan'da faaliyet yapan Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini kaydeden Oktay, bu görüşmede Türk iş insanlarının karşılaştıkları sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede Türk iş insanlarının sorunlarını dinlediğini ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve görüştüğü diğer Özbek yetkililer ile görüşmelerde bu sorunları dile getirdiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ilişkilerimiz oldukça olumlu şekilde, olumlu ivmeyle yukarı yönlü devam etmektedir. İlişkileri olabildiğince derinleştirmeye ve daha da ileri aşamaya götürmeye çalışıyoruz. İki ülke arasında 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. En kısa sürede, hatta mümkünse bu yıl 5 milyar doları geride bırakalım ve 10 milyar dolar hedefine doğru yol alalım istiyoruz. İnşallah bunu da yakalayacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.