G20’ye ‘sıfır atık’ damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi Japonya’nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında düzenlenen G20 zirvesine de damgasını vurdu. Zirve kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sıfır Atık Projesi’ni anlattı. Kurum zirveye katılan bakanlara da çağrıda bulunarak, “Deniz çöplere ve mikroplastiklere ilişkin uluslararası bir anlaşmanın hazırlanması son derece önemlidir. Daha fazla zaman kaybetmemeliyiz. Bu denizler, bu dünya hepimizin” dedi.

Kurum, Türkiye olarak 2023’e kadar ulusal düzeyde Sıfır Atık Sistemi’nin kurulumunun tamamlanmasını hedeflediklerini, böylece yıllık 4 milyar dolar tasarruf edileceğini ve 100 bin kişiye de istihdam sağlanacağını bildirdi.

POŞET % 80 AZALDI

Bu kapsamda 2019 itibarıyla, Türkiye’de plastik poşetlerin ücretli hale getirildiğini hatırlatan Kurum, “Vatandaşlarımızın da verdiği destekle 6 ay gibi kısa bir sürede plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttık” dedi. Japonya’da bulunan Kamikastu kasabasının 2003’te dünyanın ilk ‘sıfır atık kasabası’ olarak kabul edildiğine işaret eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kasabada atıkların yüzde 80’i geri dönüşüm için kategorilendirilmekte, yüzde 20’si de depolama alanında depolanmaktadır. Biz de ülkemizde, Ankara Kızılcahamam ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Birkaç yıla kadar yeşiliyle, doğasıyla, termal enerjisiyle ünlü bu ilçemize çöp kamyonu girmeyecek.”

DENİZİ KORUYORUZ

Kurum, denizlerin korunmasının önemine de dikkati çekerek, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm dünyayı eşit şekilde ilgilendiren deniz çöpleri için de harekete geçtiklerini vurguladı. Bakanlık olarak başlattıkları projelerle çevre bilincini yükseltip, çevreye duyarlı şehirler inşa ettiklerine vurgu yapan Kurum “Vatanımızın bir parçası olan denizlerimizin güzelliği bizim için gurur kaynağıdır. Denizlerimizi korumak için ekstra çaba gösteriyoruz” diye konuştu. Deniz çevresini en çok tehdit eden unsurların başında plastiklerin geldiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: “Hafta başında, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde kıyılarımızın deniz çöplerinden temizlenmesine ilişkin ‘Sıfır Atık Mavi Hareketi’ni başlattık. Ayrıca ülkemizdeki sıfır atık kampanyasının devamı niteliğinde olan bu hareket ile deniz çöplerine ilişkin bir mevzuat yayımladık.”