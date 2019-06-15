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G20’ye ‘sıfır atık’ damgası

Türkiye’nin yürüttüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ Japonya’daki G20 Zirvesi’nde de gündem oldu. Bakan Kurum zirvede projeyi anlatırken G20 ülkelerine “Denizlerdeki çöplere ilişkin bir anlaşma hazırlayalım” çağrısı yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi Japonya’nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında düzenlenen G20 zirvesine de damgasını vurdu. Zirve kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sıfır Atık Projesi’ni anlattı. Kurum zirveye katılan bakanlara da çağrıda bulunarak, “Deniz çöplere ve mikroplastiklere ilişkin uluslararası bir anlaşmanın hazırlanması son derece önemlidir. Daha fazla zaman kaybetmemeliyiz. Bu denizler, bu dünya hepimizin” dedi.

Kurum, Türkiye olarak 2023’e kadar ulusal düzeyde Sıfır Atık Sistemi’nin kurulumunun tamamlanmasını hedeflediklerini, böylece yıllık 4 milyar dolar tasarruf edileceğini ve 100 bin kişiye de istihdam sağlanacağını bildirdi.

POŞET % 80 AZALDI

Bu kapsamda 2019 itibarıyla, Türkiye’de plastik poşetlerin ücretli hale getirildiğini hatırlatan Kurum, “Vatandaşlarımızın da verdiği destekle 6 ay gibi kısa bir sürede plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttık” dedi. Japonya’da bulunan Kamikastu kasabasının 2003’te dünyanın ilk ‘sıfır atık kasabası’ olarak kabul edildiğine işaret eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kasabada atıkların yüzde 80’i geri dönüşüm için kategorilendirilmekte, yüzde 20’si de depolama alanında depolanmaktadır. Biz de ülkemizde, Ankara Kızılcahamam ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Birkaç yıla kadar yeşiliyle, doğasıyla, termal enerjisiyle ünlü bu ilçemize çöp kamyonu girmeyecek.”

DENİZİ KORUYORUZ

Kurum, denizlerin korunmasının önemine de dikkati çekerek, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm dünyayı eşit şekilde ilgilendiren deniz çöpleri için de harekete geçtiklerini vurguladı. Bakanlık olarak başlattıkları projelerle çevre bilincini yükseltip, çevreye duyarlı şehirler inşa ettiklerine vurgu yapan Kurum “Vatanımızın bir parçası olan denizlerimizin güzelliği bizim için gurur kaynağıdır. Denizlerimizi korumak için ekstra çaba gösteriyoruz” diye konuştu. Deniz çevresini en çok tehdit eden unsurların başında plastiklerin geldiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:  “Hafta başında, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde kıyılarımızın deniz çöplerinden temizlenmesine ilişkin ‘Sıfır Atık Mavi Hareketi’ni başlattık. Ayrıca ülkemizdeki sıfır atık kampanyasının devamı niteliğinde olan bu hareket ile deniz çöplerine ilişkin bir mevzuat yayımladık.”

Çevre ve enerjinin birlikte ele alınması önemli

G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez G20 kapsamında ilk defa enerji ve çevre bakanlarının toplantıda bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, çevre ve enerji gibi iki önemli, birbiri ile son derece ilişkili konunun beraberce bu toplantıda ele alınmasının, küresel anlamda sorunların çözüme ulaşması açısından daha önemli olduğunu belirtti. 

TALEP ARTIYOR

Bu yıl dijitalleşme ve inovasyonun, G20 Enerji ve Çevre Çalışma Grubunda tartışılmasının da önemine işaret eden Dönmez,  “Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre 2030’a kadar elektrikli araç satışının 23 milyona ulaşacağı beklenmektedir. 2017’de 2 milyon olan elektrikli araç satış rakamı 2018’de 5.1 milyona çıktı. Bu gibi küresel elektrik talep artışlarını etkileyecek gelişmeleri inovatif çözümlerle karşılayabiliriz”  dedi.

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