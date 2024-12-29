Türkiye, enerji güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla petrol keşif ve üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin petrol arama ve çıkarma faaliyetleri, hem iç enerji ihtiyacını karşılama hem de bölgesel enerji dengelerini şekillendirme açısından kritik bir önem taşıyor.

Son yıllarda yerli ve milli enerji projelerine yapılan yatırımlar, Türkiye'nin enerji harcamalarını dengeleme ve stratejik enerji merkezine dönüşme hedeflerini güçlendiriyor.

Son olarak Türkiye'nin petrol çalışmalarıyla ilgili sevindiren haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.

GABAR'DA 70 BİN VARİL ÜRETİMİ

Karadeniz'de doğal gaz ve Gabar'da petrol keşiflerinin Türkiye'nin enerji tarihinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Bayraktar, "Karadeniz gazı, bugün 3 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor. Gabar'da ise 70 bin varil petrol üretiyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, "Gabar'da hedef günlük 100 bin varil. Bu keşifler, enerji bağımsızlığı yolunda attığımız dev adımlardır. 3 bini aşkın kişinin çalıştığı Gabar sadece bir enerji sahası değil, aynı zamanda bir umut ve değişim hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.

'Türkler zoru başarır' diye duyurdu

Türkiye'den petrol keşfi

Gabar'da petrol keşfinin yıl dönümü! Bakan Bayraktar'dan açıklama