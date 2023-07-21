Gabar petrolü için tarih verildi: Ekonomiye olumlu yansıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da keşfedilen petrol ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gabar'daki petrolün vatandaşın cebine nasıl bir katkısı olacak?" sorusuna, "Gabar'daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. Ve inşallah bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren Gabar petrolü de süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. İnşallah en uygunu, ideali neyse biz onu vatandaşımıza yansıtırız." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında , "Karadeniz'deki gaz rezervi Ağustos 2020'de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dâhil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazının Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı olacağını belirten Erdoğan, " Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır." dedi.

GABAR PETROLÜ İÇİN BİR SÜRE VAR MI?

Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansımasının 2024'te başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu ifadelerle bitirdi:

Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 kuyu açacağız. Şu anda Türkiye ve civar ülkelerdeki bütün sondaj makinalarını oraya yönlendiriyoruz. Dağlarda kilometrelerce yol yapılıyor. Çok hummalı bir çalışma var.