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Ekonomi

Gabar'da 250 milyar dolarlık petrol rezervi! 2023'ün ilk müjdesini Başkan Erdoğan duyuracak

Gabar Dağı'ndaki petrol sondaj çalışmalarında 2023'ün ilk müjdesi geldi. Gabar'da keşfedilen petrol varlığının Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu kaydedilirken değeri 250 milyar dolar olarak tahmin edilen petrol müjdesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı bildirildi.

5 Aralık 2022 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Gabar'da 250 milyar dolarlık petrol rezervi! 2023'ün ilk müjdesini Başkan Erdoğan duyuracak
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Türkiye, enerji bağımsızlığı adımlarını hızlandırırken petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

GABAR'DA 250 MİLYAR DOLARLIK PETROL REZERVİ!

Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait 6 sondaj kulesinin kuyu açtığını aktaran Sabah yazarı Yavuz Donat, Şırnak'taki sondaj hareketliliğini köşe yazısına taşıdı.

Günlük rezervin 5 bin varilden 20 bine çıkmasının an meselesi olduğunu yazan Donat, keşfedilen petrol rezervin 250 milyar dolar değerinde olduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar Gabar'da keşfedilen petrol varlığının Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu kaydedildi.

2023'ÜN İLK MÜJDESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Sevindirici haberi 2023'ün ilk müjdesi olarak nitelendiren Donat, edindiği bilgiye göre resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

  • Gabar
  • petrol
  • sondaj
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  • Kuyu
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

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