Gabar'da 250 milyar dolarlık petrol rezervi! 2023'ün ilk müjdesini Başkan Erdoğan duyuracak

Türkiye, enerji bağımsızlığı adımlarını hızlandırırken petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.

GABAR'DA 250 MİLYAR DOLARLIK PETROL REZERVİ!

Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait 6 sondaj kulesinin kuyu açtığını aktaran Sabah yazarı Yavuz Donat, Şırnak'taki sondaj hareketliliğini köşe yazısına taşıdı.



Günlük rezervin 5 bin varilden 20 bine çıkmasının an meselesi olduğunu yazan Donat, keşfedilen petrol rezervin 250 milyar dolar değerinde olduğunu dile getirdi.



Şu ana kadar Gabar'da keşfedilen petrol varlığının Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu kaydedildi.



2023'ÜN İLK MÜJDESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK



Sevindirici haberi 2023'ün ilk müjdesi olarak nitelendiren Donat, edindiği bilgiye göre resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.