GABORAS'a yabancılardan yoğun ilgi

İNGİLİZLER’İN İLGİSİ VAR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 94 ülkedeki yurt dışı ağı aracılığıyla yabancı yatırımcılarla özel görüşmeler gerçekleştiren GABORAS yetkilileri, bölge ülkelerine de model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yabancı yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayan GABORAS, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Arap İş Adamları Zirvesi ve Londra merkezli UK 101 Club organizasyonlarında yapılan yoğun temaslarda Londra ve Bağdat’tan ilk yurt dışı tekliflerini aldı. Türk-Arap İş Adamları Zirvesi’ne katılan Iraklı üst düzey yetkililer, GABORAS heyetini know-how transferi ve fiziki altyapı tespitlerini yapmak üzere Bağdat’a davet etti. Bu sayede, GABORAS’ın Irak gayrimenkul pazarını geliştirmesi öngörülüyor. İngiliz iş insanları ise Türkiye’ye yapmayı planladıkları yatırımlarda, GABORAS’ı kullanmak istediklerini belirtti.