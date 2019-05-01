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GABORAS'a yabancılardan yoğun ilgi

Uluslararası arenada boy göstermeye başlayan Gayrimenkul Kıymetler Borsası A.Ş (GABORAS), yabancı yatırımcılardan talep toplamaya başladı.

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İNGİLİZLER’İN İLGİSİ VAR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 94 ülkedeki yurt dışı ağı aracılığıyla yabancı yatırımcılarla özel görüşmeler gerçekleştiren GABORAS yetkilileri, bölge ülkelerine de model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yabancı yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayan GABORAS, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Arap İş Adamları Zirvesi ve Londra merkezli UK 101 Club organizasyonlarında yapılan yoğun temaslarda Londra ve Bağdat’tan ilk yurt dışı tekliflerini aldı. Türk-Arap İş Adamları Zirvesi’ne katılan Iraklı üst düzey yetkililer, GABORAS heyetini know-how transferi ve fiziki altyapı tespitlerini yapmak üzere Bağdat’a davet etti. Bu sayede, GABORAS’ın Irak gayrimenkul pazarını geliştirmesi öngörülüyor. İngiliz iş insanları ise Türkiye’ye yapmayı planladıkları yatırımlarda, GABORAS’ı kullanmak istediklerini belirtti. 

2023’ E DESTEK OLACAK

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, yaptığı açıklamada, borsa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, Londra Borsası’nda GABORAS’ın konuşulduğunu söyledi. GABORAS Global’in Londra, Dubai, New York, Frankfurt ve Singapur’da merkez kurma konusunda araştırma içerisinde olduğu bilgisini veren Altun, “GABORAS’ın Türkiye merkezli kurulması, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasına olanak sağlayacaktır» dedi. Altun, 2023 hedeflerinin yakalanmasında GABORAS’a büyük rol düştüğünü kaydederek, “MÜSİAD ile İngiliz iş adamları topluluğu UK 101 Club arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ‘İngiliz İş İnsanları İle Buluşma’ programında özellikle Londra Belediyesi ve Londra Borsası ile temaslar ön plana çıktı. Brexit sürecini yaşayan İngiltere›de şimdiye dek yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.      

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

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