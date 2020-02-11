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Ekonomi

Gana'nın 2018 kaju geliri 378 milyon dolar

Batı Afrika ülkelerinden Gana, 2018'de kaju ihracatından 378 milyon dolar gelir elde etti.

AA11.02.2020  14:03 - Güncelleme: 11.02.2020  14:03

Gana Gıda ve Tarım Bakanlığı Mahsul Hizmetler Direktörü Seth Osei-Akoto, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaju ihracatından elde edilen gelirin, geleneksel olmayan ihracat maddelerinden elde edilen gelirin yüzde 43'ünü oluşturduğunu söyledi.

Osei-Akoto, "2018 yılı rakamlarına göre Gana, 110 bin tonluk kaju ihracatından 378 milyon dolar gelir elde etti." dedi.

Hükümetin kajudan elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları ve yatırımlara devam ettiğini vurgulayan Osei-Akoto, "Bazı zorluklar Gana dahil birçok ülkedeki kaju üretimini olumsuz etkiliyor ve üretim seviyesi hala düşük." ifadelerini kullandı.

Gana'da kaju en fazla ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde yetişirken 2000 yılından itibaren yapılan yatırımlarla üretim dört katı artış kaydetti.

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