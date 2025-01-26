Ganim: Kalkınma Yolu Projesi'nin büyük bir kısmının Musul'dan geçmesi bizim için bir şans

Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu'nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin beşinci bölümünde, AA muhabirine konuşan Musul'daki Türkmenler, Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkmenler ve kent halkı için kalkınmanın yanı sıra güven ve huzur kaynağı olacağı değerlendirmesinde bulundu.



Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Şehit Ganim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin yıllardır mezhep ve etnik çatışmalarının yanında terör saldırılarıyla mücadele eden Irak için "huzur kaynağı" olacağını söyledi.

Irak ile Türkiye arasında daha önce yapılan önemli ticari ve ekonomi anlaşmaları hatırlatan Ganim, söz konusu anlaşmaların bu projeyle hayata geçirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın büyük bir bölümünü kapsaması ve bunda en büyük payın kentte düşmesinin önemini vurgulayan Ganim, ''Irak'ın tam 10 şehrinden geçecek olan yolun büyük bir kısmının Musul'dan geçmesi bizim için bir şanstır. Yüz binlerce çalışanın bu projede yer almasından dolayı memnunuz.'' dedi.

- "DEAŞ SONRASI MUSUL'UN EN ÇOK YOL VE KALKINMAYA İHTİYACI VAR"

Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın işgalinde kaldığı dönemde büyük tahribata uğradığını hatırlatan Ganim, bölgenin bu projeyle kalkınacağını ve artan işsizliğin en aza indirileceğini belirtti.



Uluslararası bir proje olması nedeniyle güvenliğine de önem verileceğini dile getiren Ganim, ''Irak yıllar sonra önemli ve uluslararası bir projeyi ağırlıyor. Irak ve Musul, DEAŞ terör örgütünden dolayı yıprandı. DEAŞ sonrası Musul'un en çok yol ve kalkınmaya ihtiyacı var.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "BU PROJE MUSUL'DAKİ İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRECEKTİR"

Musul kent merkezinde Türkmen yoğunluğuna dikkati çeken Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gürsel Efendioğlu da projenin her yönünden Türkmenlerin yararlanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Musul'un Irak'ın ikinci büyük kenti olduğunu hatırlatan Efendioğlu, ''Musul, Irak'ın Bağdat'tan sonra en büyük ve önemli şehridir ancak yıllarca yaşadığı terör olaylarından sonra ekonomi ve işsizlik sorunu yaşıyor. Bu proje Musul'daki işsizlik sorununa çözüm getirecektir.'' diye konuştu.

- "MUSUL'UN KALICI BİR HUZUR, İSTİKRAR VE GÜVENLİĞE İHTİYACI VAR"

Projeyle kalkınma, imar ve gelişmelerin yaşanacağı kentlerde güven ve huzurun hakim olacağını ifade eden Efendioğlu, şöyle konuştu:

''Irak geneli ve Musul kenti yıllarca saldırı ve terör olaylarına sahne oldu. Artık herkesin uzun vadeli huzura ihtiyacı var. Özellikle Musul'un kalıcı bir huzur, istikrar ve güvenliğe ihtiyacı var."

Musul'da eğitimli potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Efendioğlu, bunun özellikle söz konusu projede çok iyi değerlendirilmesini istedi.