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Ekonomi

GAP Yeni Eylem Planı açıklandı

Şanlıurfa'da “GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Suriye'deki yeniden yapılanma ve uygun ortamın oluşması Suriyelilerin dönüşüne, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine vesile olacak' dedi. Bakan Kacır ise 'Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak' ifadelerini kullandı.

AA29 Aralık 2024 Pazar 13:41 - Güncelleme:
GAP Yeni Eylem Planı açıklandı
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Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı."

"Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak görüyoruz."

"GAP Eylem Planı'yla sulama yatırımlarının tamamlanmasını, akıllı tarımın yaygınlaşmasını, turizm odaklı büyümeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz."

"GAP bölgesinde 2003-2024 döneminde güncel fiyatlarla yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldı."

"Suriye'deki yeniden yapılanma ve uygun ortamın oluşması Suriyelilerin dönüşüne, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine vesile olacak."

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