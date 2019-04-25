Garanti Bankası’nın adı 2019 yılında değişiyor! Bankanın dev ortağı Garanti’nin ismini değiştirme kararı aldı. Bu kararın ardından konuyu yakında takip edenler, “Garanti Bankası’nın ismi değişiyor mu? Garanti Bankası’nın ortağı kim?” sorularına yanıt aramaya başladılar. Garanti'den yapılan açıklamada, "Garanti'nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, "BBVA"ya dönüşüyor" denildi. Peki Garanti Bankası’nın yeni adı ne? Garanti’nin ortağı kim? Garanti Bankası'nın adı neden değişiyor? İşte haberimizin detayları...

GARANTİ BANKASI'NIN YENİ ADI NE? GARANTİ BANKASI'NIN ADI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Garanti, BBVA Grubu’nun yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek.

Garanti’den yapılan açıklamada, "Garanti'nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, "BBVA"ya dönüşüyor" denildi ve eklendi:

"BBVA Grubu, Meksika'da BBVA Bancomer, Arjantin'de BBVA Frances, Amerika Birleşik Devletleri'nde BBVA Compass ve Peru'da BBVA Continental markalarıyla faaliyet gösteriyordu. Bu dönüşümle birlikte artık tüm pazarlarda, BBVA isminin yanındaki ikinci markasını kaldırarak sadece BBVA markasını kullanacak."

BBVA’nın bu stratejiyle dünya çapında faaliyet gösteren dijital bir kurum olma yolculuğunda önemli bir adım daha attığının altı çizilen açıklamada, "Bu adım, kullanıcıların dijital bir kurumda aradıkları tutarlı müşteri deneyimi beklentilerine de hizmet ediyor. Ayrıca bununla birlikte, BBVA'nın ürün ve hizmetlerinin birçoğu global kullanıma sunularak, faaliyet gösterdiği pazarlara uygun olarak uyarlanabilecek" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Yeni marka stratejisinin Türkiye'deki yansıması ise 2019 yılı içinde, BBVA Grubu'nun küresel ölçekte sahip olduğu marka gücünün Garanti markası ve logosunun yanına eklenmesiyle hayata geçecek. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Türkiye ekonomisine değer katan Garanti, bu strateji doğrultusunda gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini ’Garanti BBVA’ markasıyla sürdürecek. Garanti BBVA, insan odaklılık ve dijitalleşme temelli vizyonuyla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edecek."

GARANTİ BANKASI

Garanti, (Tam adıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş.), 1946 yılında, Ankara’da kurulmuş banka. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 107,0 milyar ABD Doları’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır.

Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösterir. Garanti Bankası aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında kurduğu ortaklıklarıyla entegre finansal hizmetler de verir.

2014 yılının ilk yarısı itibarıyla Garanti Bankası'nın yurt içinde 984, Kıbrıs’ta 6, Lüksemburg ve Malta’da birer olmak üzere yurt dışında 8 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilciliği bulunur. Çok kanallı dağıtım ağıyla, üstün teknolojik altyapıya sahiptir. 4.000 Paramatik, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal platformlarda 19.000’den fazla çalışan, 12,6 milyondan fazla Garanti müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap vermektedir.

Garanti Bankası, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisine sahip bir bankadır. İnsan kaynağı ve teknolojik altyapıya sürekli yatırım yapar. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı ürün ve hizmetler geliştirir.

Garanti Bankası’nın yönetiminde iki güçlü kurum yer almaktadır. ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) eşit ortaklık ilkesiyle hareket ederler. Garanti Bankası’nın hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları ise İngiltere ve ABD’de işlem görmektedir. Bankanın, Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 2014 yılının ilk yarısı itibarıyla. 2014 verilerine göre bankanın net kârı 3 milyar 200 milyon 248 bin liradır. Bankanın aktif büyüklüğü ise 218 milyar 918 milyon 504 bin TL'dir. Bankanın, Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 2014 yılının ilk yarısı itibarıyla %49,95'tir.