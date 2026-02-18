İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7577
  • EURO
    51,8205
  • ALTIN
    6918.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda 14 Şubat rekoru: 50 bine yakın yolcu seyahat etti
Ekonomi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda 14 Şubat rekoru: 50 bine yakın yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 16 Şubat'ta 44 bin 467 kişiyle yolcu rekorunu tazelediğini bildirdi.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda 14 Şubat rekoru: 50 bine yakın yolcu seyahat etti
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda seyahat eden yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Hattın 2023'te açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 16 Şubat'ta 44 bin 467 kişiye hizmet vererek, yolcu rekorunu tazeledi. Hattımız bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu hattın önceki rekorunu, 6 Ekim 2025'te 42 bin 921 yolcu ile kırdığını anımsattı.

"BUGÜNE KADAR HATTI 28,6 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Hattın yolcu sayısının her geçen gün katlanarak artmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023'te hizmete sunulmasından bu yana 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın, İstanbul'un en uzun metro güzargahlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i, Gayrettepe İstasyonu'muzu kullanıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.