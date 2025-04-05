Gayrimenkul satışlarında rekor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, bu ivmesini şubat ve martta da sürdürdü.

Ocakta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaşırken, şubat satışları ise yüzde 7 yükselişle 232 bin 756 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen ay ise yıllık bazda yüzde 0,8 azalarak 222 bin 934'e geriledi.

İlk çeyrek birlikte ele alındığında ise tüm gayrimenkul satışlarının yüzde 8,3 artarak 694 bin 628 olduğu görüldü. Bu sayı tüm zamanların en yüksek ocak-mart verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek ilk çeyrek verisi 683 bin 399 ile 2023 yılında görülmüştü.

- TAPU DAİRELERİNDE 4,8 MİLYONA YAKIN İŞLEM YAPILDI

Ocak-mart döneminde tapu dairelerinde toplam 4,8 milyona yakın işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 695 binini satış, 344 binini ipotek, 106 binini intikal, 36 binini düzeltme, 17 binini kamulaştırma, 15 bine yakınını ayırma, 7,3 binini birleştirme, 6,4 binini bağış işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 3,5 milyonu aştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 72,5 artarak 28 milyar 832 milyon liraya yükseldi.

- "YATIRIMCILAR KONUTTA ALIM FIRSATI GÖRÜYOR"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut satışlarındaki artışın başı çektiği ve diğer gayrimenkul türlerinin de hareketliliğe destek verdiği bir ilk çeyreği geride bıraktıklarını söyledi.

Faiz oranlarının düşmeye başlamasının, konut fiyatlarındaki artış beklentisinin ve kiraların yüksek olmasının vatandaşları konut alımına yönlendirdiğini dile getiren Ekiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda mevduat getirilerindeki gerileme ve dövizdeki hızlı artışın durmasıyla birlikte altından yeterince kar ettiğini düşünen yatırımcılar da konutta alım fırsatı görüyor. Bir süredir de enflasyonun altında artan yani reel olarak düşen konut fiyatları bekleyen talebin daha hızlı harekete geçmesini sağladı. Türkiye'de konut talebi hala çok güçlü. Her zaman bahsettiğimiz gibi genç nüfusumuz yüksek. Evlenenler, boşananlar, üniversiteyi bitirip eve çıkanlar ve yeni işe başlayanların oluşturduğu yıllık yeni konut talebi 800 bin civarında. Bu güçlü talebi gören üreticiler de son dönemde harekete geçmiş durumda. Biz de projelerimizi hızlandırdık."

Ekiz, yaz aylarıyla birlikte faizlerdeki gerilemenin devam etmesi halinde satışlardaki ivmenin süreceğini ve yeni rekorlar görebileceklerini, burada faiz politikalarının belirleyici olacağını kaydetti.



- "ÖTELENMİŞ TALEBİN HAREKETE GEÇTİĞİ BİR İLK ÇEYREK OLDU"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da sektörün ilk çeyrekteki bu canlılığı beklediğini belirterek, ötelenmiş talebin harekete geçtiğini söyledi.

Farklı finansal enstrümanlardaki birikimlerin gayrimenkule kaydığını dile getiren Özcan, özellikle dövizdeki düşük getirinin yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirdiğini bildirdi.

Özcan, şu anda genelde yatırımcı hüviyetindeki vatandaşların alımının konuşulduğunu ifade ederek, "Faizlerin düşmesiyle birlikte özellikle orta gelir grubunun oturum amaçlı alımları başlarsa geçen yılın üzerine çıkarız." diye konuştu.

- YILLARA GÖRE GAYRİMENKUL SATIŞLARI

2019-2025 yılları ocak-mart dönemleri dikkate alındığında ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde: