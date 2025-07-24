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Ekonomi

Tarihi yeni konut müjdesi! Kurum: Detaylarını Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Gayrimenkul Sertifikası Projesi tanıtım programında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 'Bu proje ile birlikte 81 ilimizde kira fiyatları ve konut fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.' diyerek yeni bir müjde verdi. Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar açıklayacağını bildirdi.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
Tarihi yeni konut müjdesi! Kurum: Detaylarını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konutta yeni bir dönemin kapılarını aralayacak "Gayrimenkul Sertifikası Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Burada sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmaları için gece gündüz çalışıyoruz, koşturuyoruz.

Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında da 1 milyona yakın konutu dönüştürdük ve milyonlarca İstanbullu kardeşlerimizi güvenli evlerine kavuşturduk.

6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. Deprem bölgesinde günde 550 konut inşa ediyoruz.

Dünyada bunun başka bir örneği yoktur.

Yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Hem kentsel dönüşüme hem de gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz

Bu proje ile birlikte 81 ilimizde kira fiyatları ve konut fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz.

Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için her türlü enstrümanı kullanıyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar müjdeleyecek.

  • Spot
  • Gayrimenkul Sertifikası
  • Bakan Kurum

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