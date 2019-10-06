'Gayrimenkulde güçlü büyüme 2020’de başlar'

Temelleri 1927 yılında Mardin’de atılan Tahincioğlu Holding, bugün gayrimenkul sektörünün en köklü markalarından biri haline geldi. O dönemde tahin üretimi ile sanayiye adım atan aile, bir döneme adını ‘altın harflerle’ yazdıran Kent Gıda’yı kurdu. Yakup Tahincioğlu’nun kurucusu olduğu Kent Gıda, Tipitip, Missbonbon, Madlen, Tofy, Topitop ve Jelibon gibi bir çok marka ile; sakız, şekerleme ve çikolata sektörüne adeta damga vurdu. Kent Gıda’nın Cadburry Schweppes’e tamamen satılmasından sonra gayrimenkule ağırlık veren Tahincioğlu Ailesi, Türkiye’de markalı konut üretiminde ilklere imza attı. Bugün Holding’in başında yer alan Özcan Tahincioğlu ile hem şirketini hem de gayrimenkul sektörünü konuştuk...

Tahincioğlu’nun kuruluş hikâyenizi anlatır mısınız?

Tahincioğlu Holding’in temeli, 1927 yılında Mardin’de atıldı. Ailenin tahin üretimine başlamasıyla ticari hayatının ilk adımlarını atan aile şirketimiz, 1956 yılında Kent Gıda’nın kuruluşuyla kurumsallaşmaya başladı. İlk inşaatımızı 1965’te İstanbul’da yaptık. 1993 yılında da Tahincioğlu Holding unvanını aldık. Kent Gıda’nın Cadburry Schweppes’e tamamen satılmasının ardından gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerine odaklandık. Ben de 1994 yılında yönetim kuruluna girdiğim inşaat şirketimizin zaman içinde Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendim.

Büyüme süreciniz nasıl gerçekleşti?

İlk büyük projelerimizden biri 1996’da başladığımız Nidakule Kozyatağı ofis projemiz oldu. Nidakule Kozyatağı projemiz, Anadolu yakasının ilk yüksek katlı iş merkezidir. Yine o dönemde Beylikdüzü’nde 400 konutluk bir projeye başladık ve şu anda Palladium Ataşehir AVM’mizin bulunduğu arsayı satın aldık. Yani gayrimenkul sektöründe daha büyüdüğümüz dönem aslında 90’lı yılların ortasında oldu. Konut projelerimizi, ‘Nidapark’ ofis projelerimizi de ‘Nidakule’ olarak markaladık. Bundan yaklaşık olarak, 25 sene önce yaptığımız Nidapark Demirciköy villaları markalaşmaya başlamamızın ilk adımıdır. Tahincioğlu olarak hedefimiz, hep geliştirdiğimiz projelerle sektöre ve Türk ekonomisine önemli bir değer katmak oldu.

Mevcut yatırımların son durumu nedir?

Son iki yılda çok önemli adımlar attık. 2017 yılında ciro bazında sektörün lideri olduk. 2017’de Nidapark Küçükyalı, Nidakule Kayaşehir, Nidapark Ayyıldız ve Nidapark İstinye projelerini satışa sunduk ve ayrıca Nidakule Levent, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Başakşehir projelerinin de teslimlerini gerçekleştirdik. A+ ofis projemiz olan Nidakule Ataşehir Batı’nın tamamını tek seferde İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattık. Şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerinin inşaat alanı 3.5 milyon metrekareyi aşmış bulunuyor.

Faizlerin düşmesi sektöre nasıl yansıdı?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının konut faizinin yüzde 1’in altındaki seyrine bazı özel bankalar da eşlik etmeye başladı. Önümüzdeki dönemde diğer özel bankaların da bu indirimleri sağlayacağını düşünüyoruz. Faiz oranlarının düşüşüyle konut satışlarının da yeniden eski günlerine dönecektir. Bu hamlenin 2019’un son çeyreği ile birlikte önümüzdeki yıla katkısının büyük olacağını öngörüyoruz. Ekonominin orta ve uzun vadede atağa kalkacağına ve eskisinden çok daha güçlü bir hale geleceğine gönülden inanmaktayız. Ekonomimize büyük katkı sağlayan gayrimenkul sektörü, 2020 ve sonrasında da güçlenmeye, büyümeye ve gelişmeye devam edecektir.

Yeni yatırım planlarınız var mı?

Önceliğimiz devam eden projelerimiz Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız projelerini tamamlamak ve teslim etmek. Ayrıca Nidapark Kayaşehir’deki şu anda teslim etmekte olduğumuz konutların dışında kalan ofis ve AVM inşaatlarımızı da önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bunlara ek olarak; Kartal, Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde bu projelerimizi de hayata geçirmeyi planlamaktayız. Türkiye’nin gücünü, yatırım potansiyelini ve vizyonunu göstermek adına pek çok fırsatı da değerlendirmeye devam ediyoruz.