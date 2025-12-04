İSTANBUL 17°C / 9°C
  Gayrimenkulde yaklaşık 2,9 milyon satışla ocak-kasım dönemi rekoru kırıldı
Ekonomi

Gayrimenkulde yaklaşık 2,9 milyon satışla ocak-kasım dönemi rekoru kırıldı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 7,6'lık artışla yaklaşık 2,9 milyonla rekor kırdı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Gayrimenkulde yaklaşık 2,9 milyon satışla ocak-kasım dönemi rekoru kırıldı
AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 10 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken, mart, ekim ve kasımda düşüş gösterdi.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda ise 273 bin 295 olarak gerçekleşti. Kasımda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,6'lık düşüş yaşanması dikkati çekti.

Ocak-kasım döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 7,6 artarak 2 milyon 874 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 825 bin 188 olarak gerçekleşmişti.

- TAPU DAİRELERİNDEKİ İŞLEM SAYISI 18,4 MİLYONU AŞTI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 18 milyon 410 bin 305 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,9 milyonunu satış, 1,2 milyondan fazlasını ipotek, 446 binini intikal, 157 binini düzeltme, 62,3 binini kamulaştırma, 48,3 binini ayırma, 34 binini bağış, 27,9 bine yakınını birleştirme, yaklaşık 26,1 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 13,4 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,7 artarak 139 milyar 175 milyon 722 bin liraya yükseldi. Bunun 133,1 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

- OCAK-KASIM DÖNEMİ RAKAMLARI

Ülke genelinde 2020-2025 yılları ocak-kasım dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

Yıllar (ocak-kasım)Satılan gayrimenkul adedi
20252.874.237
20242.670.602
20232.649.526
20222.825.188
20212.602.233
20202.530.030

Popüler Haberler
