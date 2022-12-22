Gayrimenkulde yeni model! Bakan Nebati: Ayrıntılarını önümüzdeki dönem paylaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.



"BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"



Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan seçimlere rağmen Türkiye'nin bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğini ve bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3,4'ten daha iyi performansla yılı kapatmayı beklediklerini söyledi.

"ENFLASYON YILI YÜZDE 65 BANDINDA KAPATACAK"



Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda bir yıllık performansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Bizi bir tek yoran enflasyon. Bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız." dedi.

Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Bakan Nebati, "Konteyner maliyetlerinin normalleşmeye doğru gidiyor olması, beklentilerin kırılması ve döviz fiyatlarındaki oynaklığın en aza indiği bir ortamda enflasyonla ilgili beklentimiz önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi." dedi.

ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ GÜNDEMDE YOK



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, Bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLER



20-21 Aralık'ta düzenlenecek Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililer ile şirketlerin temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyleyen Bakan Nebati, yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştireceklerini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini aktaracaklarını belirtti. Suudi Arabistan ile gelişmekte olan ilişkilere de değinen Nebati, "Biz de Mart ayında iş dünyamız ile birlikte Suudi Arabistan'a giderek ilişkilerin hızlandırılması ve ivme kazandırılması noktasında adımlarımızı atmış olacağız." dedi.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER



"Sadece Suudi Arabistan'la değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerle de aynı şekilde iletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek İsrail'le olan normalleşme, Akdeniz'deki ülkelerle ve Avrupa Birliği'yle olan iletişimimiz önümüzdeki sürecin sadece Körfezle sınırlı olmadığını ve geniş kapsamlı olacağını gösteriyor." dedi. Bölgede güçlenen ikili ilişkiler sayesinde kredi finansman desteğinin iyi olduğunu belirten Nebati, Körfezden swap şeklinde değil depo hesabı şeklinde geldiğini söyledi.

"Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Türkiye, salgın ve salgın sonrası meydana gelen Rusya Ukrayna Savaşı'ndan güçlenerek çıkmıştır. Küresel krizler Türkiye'nin mevcut yapısını kuvvetlendiren bir fırsata dönüşüyor. Bunun temel sebebi de şu: İstanbul'u merkeze aldığınız zaman üç-dört saatlik bir uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. 26 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğu bir alanda Türkiye tam bir üretim merkezi haline dönüşmüş durumda. Çok kısa bir süre içerisinde tedarikleri karşılayabilecek önemli bir potansiyele sahibiz." dedi.

KGF PAKETİNİN AYRINTILARI GELECEK HAFTA PAYLAŞILACAK



Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketine ilişkin de konuşan Bakan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde destek verileceğini söyledi.

GAYRİMENKULDE YENİ MODEL



Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacaklarını söyleyen Bakan Nebati, çalışmaların özellikle orta ve alt gelirli kesimin konuta erişimine yönelik bir destek üzerine olduğunu belirtti. Bir önceki konut kredisinde 105 bin mükellefi inceleyerek gereğini yaptıklarını söyleyen Nebati, "Buradaki çalışmamızı neticelendirmeden önce gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir. Çok sıkı takip ettik. Manipülasyona asla izin vermeyeceğiz. Herkesin verilerini izliyoruz." dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN HERKESİ TATMİN EDECEK BİR SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÜLKEMİZİN FAYDASINA"



Bu yıl asgari ücrette yüzde 95 oranında bir artış sağladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bununla ilgili Çalışma Bakanlığımız, dün işveren ve işçi temsilcileriyle görüşmeleri yaptılar. Asgari ücretin hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede gerçekleştirilmesi ülkemizin faydasına olur." ifadelerini kullandı. Vergi indirimlerinde fazla bir alanın kalmadığını ifade eden Nebati, her 6 aylık dönemde olduğu gibi gelecek yıl da memura ve emekliye enflasyon farkının verileceğini söyledi.

"EYT'TE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Bütçe tarafında güçlü olacağız. Bizim tarafımızda hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımları atmaya hazırız." dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'IN KATKILARI



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki sürenin 2023 sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Nebati, "KKM finansal araçların önemli bir parçası. Mevduattaki miktar son iki aydır yatay bir şekilde devam ediyor. İzah ettiğimiz gibi ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla. Hazine'ye 91,6 milyar liralık bir maliyeti var ama son iki aydır döviz kurlarındaki volatilitenin azalmasıyla da bu konuda hazineye gelen bir yük yok. En önemli katkısı da yüzde 70'lere kadar çıkan döviz ağırlığının yüzde 50'nin altına gelmiş olması. Bu hakikaten bir başarı göstergesi." dedi.

DENETİMLER BİR MİLYONU AŞTI



Bakan Nebati, yılda ortalama 200.000 – 250.000 civarında inceleme, denetim yapılırken bu yıl bir milyonu aştıklarını söyledi. Nebati, "Yıl sonunda bir milyon yüz bini aşmış olacağız." dedi.

KAYIT DIŞI MÜCADELE



Kayıt Dışı Mücadele ile ilgili de konuşan Bakan Nebati, "Gelir İdaresi Başkanlığımızın yaklaşık bir buçuk milyar liralık teknolojik altyapısını yenileyecek adımlar atıyoruz. Kayıt dışıyla hayatını idame ettiren tüm kesimlere sesleneyim. Az vaktiniz kaldı. İlgili adımlarımızı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIZILELMA, TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEMİN PERDESİNİ AÇTI"



Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 7'den yüzden 80'e çıktığını belirten Bakan Nebati, İHA ve SİHA'lardan sonra şimdi de Kızılelma'nın Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtığını belirtti. "Bu milli üretim ve milli kalkınma içerisinde en önemli ayaklarımızdan bir tanesi."

"SANATÇILARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMUŞ OLDUK"



Eğlence vergisinin Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 0 olmasına ilişkin ise Bakan Nebati, sanatçılarımıza verdiğimiz sözü tutmuş olduk ifadelerini kullandı.