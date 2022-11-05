Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projeleri bugün hizmete açıyor.

Başkan Erdoğan'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek törende açılışını yapacağı projeler arasında yer alan Gaziray projesi, yaklaşık 4 milyar liralık maliyetle Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapıldı. Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yapıldı.

16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5.5 km olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt / üst geçit ve 26 adet menfez inşa edildi. Gaziray'da kullanılacak Elektrikli Tren Setleri de TÜRASAŞ tarafından üretiliyor.

Tarihi açılış öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'nin sorularını cevapladı.

"BİR REFAH GÖSTERGESİ"

Şahin, "Bugün hizmete girecek Gaziray, Gaziantep'te trafiği nasıl rahatlatacak" sorusuna "O kadar önemli bir gündeyiz ki, insanların nasıl hayatlarında dönüm noktaları varsa şehirlerin de var. Bugün bizim için o gün. Niye? Abdülhamid Han'ın Hicaz Demiryolu yaptığı bu coğrafyada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya geldiğinde çok önemli kararlar alıyor. O kararlardan bir tanesi de kara tren hattını çoğaltmak. Rahmetli Menderes 53 yılında bu hattı açıyor. Rahmetli Özal'la bu gelişiyor ama kara tren o eski Türkiye'nin kaotik kaos dönemlerinde, koalisyon dönemlerinde istediği hızda bir türlü gitmiyor.

"KISA, KONFORLU VE SAĞLIKLI"

20 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla "yeter söz de karar da milletindir" dediğimizde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" dediğimizde tam bu kara tren hattını, hızlı trene nasıl çevireceğiz ve bir refah göstergesi, kalkınma göstergesi... Ve büyükşehirlerde ulaşımı çözme projesi. "Nasıl yapacağız?" dediğimizde bu hat 25 kilometreyken Küçük Sanayi ve Organize'yi bağlıyor. Biz işçi memleketiyiz. İşçiyi işverenle buluşturmanın, servisi azaltmanın, toplumu rahatlatmanın en önemli projesi bu. İnşallah bittiği zaman günde 100 bin kişi huzurlu mutlu bir şekilde iş yerine gidecek, huzurlu mutlu bir şekilde, kısa, konforlu ve sağlıklı bir şekilde eve ulaşacak. Ailesine daha fazla vakit ayıracak. İşveren servis maliyetinden kurtulacak.

"ARTIK SÜPER LİGDEYİZ"

Elektrikli olduğu için hava kirlenmeden ulaşım yapılacak. Yeşil ulaşımın altyapısı oluşacak. Ve daha da önemlisi 5 kilometre yerin altına girdiği için şehre metro gelecek. Bir şehre metro geldiyse o şehir artık süper ligdedir. Kalkınmışlığın en önemli noktasındadır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey yeni nesil belediyecilik Gaziantep Modeli'yle bütün dünyaya bütün dünyaya örnek olacak." cevabını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞEHRE ÇOK GÜVENİYOR"

Gaziantep'e yapılacak yeni yatırımlarla ilgili de konuşan Şahin, "Bu bir takım işi. Başta Cumhurbaşkanımız şehre çok güveniyor. Anadolu kadınına çok güveniyor. Anadolu kadınının bunları yapabileceğine güveniyor." dedi.

Star Gazetesi