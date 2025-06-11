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Ekonomi

Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor

Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) yapımı devam ediyor.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok sektörü tek çatı altında toplaması planlanan ve 2 milyon 517 bin metrekarelik alana inşa edilen olan BÜSEM'in inşası sürüyor.

Nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçilerin yer alacağı merkezde her meslek grubu için ayrı alanlar hazırlandı.

Merkeze ulaşımı kolaylaştırmak için 40 kilometrenin üzerinde yeni yol açılırken BÜSEM köprülü kavşağının yapımına da başlandı.

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