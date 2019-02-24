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'Gazımız bol ama cayır cayır yakmayın'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Enerjiyi verimli kullanalım” çağrısı yaptı.

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Gaziantepte dağıtım şirketleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen Dönmez “Hamdolsun Türkiye’de artık hem enerji hem de doğal gaz tarafında arz güvenliği sorunu kalmamıştır, hatta fazlamız var, ihraç edebilecek haldeyiz. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimiz 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkmıştır. Geçtiğimiz haftalarda doğal gaz tüketiminde rekor kırdık. Günlük takibe baktığımızda 250 milyon metreküp doğal gaz tüketmişiz. O gün 50 milyon metreküp doğal gaz talebi daha olsa karşılayabilecek güçteydik. Buradan ‘Gazımız bol cayır cayır yakalım’ anlamı çıkmasın. Neticede bunları dövizle ithal ediyoruz. Mümkün olduğunca verimli kullanmalıyız” dedi. Dönmez daha sonra çiftçilere süt yemi dağıtımı törenine katıldı. Dönmez buradaki konuşmasında ise “Köylülerimizin kendi gazını kendisinin üretebileceği bir Ar-Ge çalışması başlattık. Doğal gaz değil, biyogaz üretecekler. Mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık” dedi.

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