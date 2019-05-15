Gazprom açıkladı: Rusya'dan gaz ithalatı azaldı

Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 4,5 milyar metreküp oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yayınlanan rapora göre, son yıllarda Türkiye’nin Rusya'dan gaz ithalatı önemli ölçüde azaldı.

Türkiye geçen yılın ilk çeyreğinde Rusya’dan 7,9 milyar metreküp gaz ithal etti. Bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 43 azalarak 4,5 milyar metreküpe geriledi.

Bu yıl ocak-mart döneminde Türkiye’nin Rusya'dan gaz ithalatı 2010’un ilk çeyreğindeki 4,3 milyar metreküplük seviyenin ardından en düşük seviyeyi görmüş oldu.