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Ekonomi

Gazprom ve BOTAŞ dört yıl vadeli doğal gaz sözleşmesi imzaladı

Rus enerji şirketi Gazprom ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında TürkAkım boru hattı üzerinden dört yıl vadeli doğal gaz alım sözleşmesi imzalandı.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:56
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Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'tan yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık'ta Gazprom Export ile BOTAŞ arasında doğal gaz sevkiyatına yönelik çeşitli anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

Anlaşmalar arasında 1 Ocak 2022 itibarıyla doğal gaz sevkiyatına yönelik yeni bir anlaşmanın da bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "BOTAŞ ile doğal gaz tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden dört yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz arzını kapsamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını yaklaşık yüzde 140'a yakın artırdıklarını ve 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapmayı planladıklarını bildirmişti.

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