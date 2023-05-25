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Ekonomi

Gazprom'dan BOTAŞ'ın devralınması iddialarına yalanlama

Rus enerji şirketi Gazprom, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yönetimini devralmak için müzakereler yürütüldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Gazprom'dan BOTAŞ'ın devralınması iddialarına yalanlama
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk medyasında bazı basın yayın organlarında Gazprom ve BOTAŞ'la ilgili çıkan iddialar yalanlandı.

Gazprom'un BOTAŞ yönetimini devralmasına yönelik müzakereler yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "BOTAŞ'ın Gazprom yönetimine devredilmesine ilişkin iddia edilen müzakereler veya niyetler hakkında bazı Türk medyasında yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır." denildi.

BOTAŞ'tan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanarak, "Türkiye'nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın Gazprom dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması veya devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

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