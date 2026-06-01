  Gecikme faizi uygulanacak! Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son çağrı
Gecikme faizi uygulanacak! Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son çağrı

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, e-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler, bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ İLK TAKSİT ÖDEMESİNDE SON GÜN

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.

