Geleceği Yazan Kadınlar başarısını BM’ye taşıdı
Turkcell’in düşük gelir seviyesindeki kadınların eşitlik hakkı için devreye aldığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi BM’de ilgi odağı oldu. Proje ile bugüne kadar yüzlerce kadın iş hayatına atılma imkanı buldu.
Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi, Birleşmiş Milletler (BM) haftasında New York’ta BM Programı’nın düzenlediği forumda dünyanın ilgi odağı oldu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 27 Eylül’de New York’ta Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak, bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini etkileyici bir sunumla dile getirdi. Müziğin evrenselliğine değinen Yiş, müzik kelimesinin kökü olan periden yola çıkarak, adeta bir peri masalına dönüşen Geleceği Yazan Kadınlar’ın hikayesini ilgi çekici bir dille anlattı.
GELİRİ DÜŞÜK KİTLE İÇİN FIRSAT
BCtA gelir dağılımının eşit olduğu, daha yaşanabilir bir dünya için özel sektörün gayretini destekleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından kurulan bir platform. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen forum kapsamında ‘Farklı Şekilde İş Yapmak: Kapsayıcı İş Modelleriyle Kadınların Güçlendirilmesi’ temalı bir panel düzenlendi. Konuşmasında sanayinin insan hayatındaki öneminden söz eden Yiş “Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı. Dünyanın ilk dijital operatörü olmamızın yanında, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Kadınların teknoloji dünyasında güçlü roller edinmeleri için çalışıyoruz” dedi.
Her yıl 100 kadına iş imkanı sağlanıyor
Geleceği Yazan Kadınlar projesi bugüne kadar pek çok fayda sağladı. Projede, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar hedef profili oluştuyor.Stratejik ürün ve hizmetlerine katkıda bulunmaları için Turkcell her yıl 100 kadına iş imkânı sağlıyor. Bu yıl proje dahilinde dijital okuryazarlık eğitimleri de başladı. Şu ana kadar 908 kişi dijital okuryazarlık eğitimini tamamlayıp sertifika aldı. Projeye bu yıl 64 ilden 1510 kadın başvurdu. Eğitime katılanlar arasında Suriye, Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşları da bulunuyor. Yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkânı sağlayarak 200 kadının, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştirilmesi planlanıyor.
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