Geleceğin petrolü hidrojen! Araç yakıtında devrim olacak

Karbon salınımını minimize etmek için harekete geçen birçok ülke, pandemi sonrası normalleşme ve Rusya-Ukrayna savaşıyla sıkıntı yaşanan enerji arzıyla, hidrojen planlarını hızlandırdı.



Son olarak İskoçya merkezli Pure Energy, atıktan hidrojen üretim teknolojisi geliştirmeye yönelik önemli tekliflerin birini sundu.

Pure, bu alanda çalışan ve devletin yaklaşık 300.000 pound fon sağladığı Galler merkezli Compact Syngas Solutions (CSS) ile ortaklık yapan üç kuruluştan biri.

GELECEĞİN PETROLÜ HİDSROJEN'İN ARAÇLARDA KULLANILMASI İÇİN PLAN

Düşük emisyonlu hidrojen yakıtını araçlarda kullanılabilir hale getirme teklifi veren kuruluşlar, şimdi bunu gerçekleştirmek için planlar yapılıyor.

Projede, normalde çöp sahasına gönderilecek olan atıkların kullanabileceği belirtiliyor.

Hidrojen yakıtlı araçlardan çıkan tek egzoz emisyonu sıcak hava ve sudur. CSS ayrıca, emisyonları daha da azaltmak için gazlaştırma işlemi için karbon yakalama teknolojisi geliştirme sürecini de devam ettiriyor.

Proje, düşük karbonlu hidrojenin ekonomik ve verimli bir şekilde üretilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Geliştirilmekte olan modüler ünite tarafından üretilen hidrojen, ana akım enerji şebekelerinden ayrılmış alanlardaki enerji santralleri tarafından da kullanılabilecek.