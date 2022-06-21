Küresel enerji krizi tüm dünyayı sarsarken, birçok ülke geleneksel enerjiden çok, alternatif enerji arayışlarına başladı. Özellikle geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojen enerjisi çalışmalarına, Avustralya da, tam gaz dahil oldu.

Yeni Zelanda'da 3,1 milyar dolarlık yeşil hidrojen projesi için geçtiğimiz yıldan beri yarışan 80 şirketlerin sayısı, milyarder Andrew "Twiggy" Forrest'in Fortescue Future Industries'in (FFI) şirketi ve gaz devi Woodside'ın kalmasıyla ikiye indi.

Yeni Zelanda'da 600 MW'lık bir tesisi geliştirme yarışını kazanan ikili, 4,5 milyar AUD (3,1 milyar $) proje için müzakerelere başlıyor.

GECELEĞİN PETROLÜ HİDROJEN İÇİN MEGA PROJE

Geleceğin petrolü hidrojen için mega proje, Southern Green Hydrogen ile Yeni Zelanda'daki enerji sağlayıcıları Meridian Energy ve Contact Energy'nin bir ortak girişimi.

Bu girişim, Haziran 2021'de Meridian hidroelektrik santrali tarafından desteklenen Tiwai Point alüminyum izabe tesisini kapatılacağının duyurulmasının ardından, Yeni Zelanda'nın en güney ucunda yeşil hidrojen üretme fırsatını araştırmak için kuruldu.

Projede, ihracat için yeşil hidrojen veya yeşil amonyak üreterek, hidrojen elektrolizörlerine enerji vermek için Meridian'ın Manapouri hidroelektrik santralinden gelen gücü kullanacak 600 MW'lık bir tesis inşası planlanıyor.

Meridian Energy CEO'su Neal Barclay'e göre, hem FFI hem de Woodside'dan alınan teklifler, Southland hidrojen tesisinin hem teknik olarak uygun hem de ticari olarak sağlam olacağını gösteriyor.

FFI ve Woodside'dan Ağustos ayı sonuna kadar Southern Green Hydrogen'e daha ayrıntılı teklifler sunmaları istendi ve lider geliştiricinin nihai seçimi kısa süre sonra açıklanacak.

Star Gazetesi