Geleceğin petrolü! Türkiye'den devrim gibi hamle: Stratejik tesis kritik eşiği geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN , askeri birliklerde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryaları üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katıyor.

400'E ÇEŞİDE YAKIN PİL VE BATARYA ÜRETİYOR

Fabrika, Türk Silahlı Kuvvetlerinin telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem, tanksavar sistem ve mayın tarama-bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitleri ile anti-torpido gibi alanlarda 400'e çeşide yakın pil ve batarya üretiyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2020 yılı ekim ayında temeli atılan lityum iyon pil üretim tesisinin tamamlandığını ve seri üretime geçildiğini söyledi.

Tesisin yaklaşık 1,5 milyar liraya tamamlandığını aktaran Özsoy, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hayırseverlerin fabrikanın kurulmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Özsoy, fabrikanın stratejik bir tesis olduğunu, TSK'nın önemli bir ihtiyacı olan pil ve bataryaların yerli üretimiyle ilgili çok önemli bir aşamanın geride bırakıldığını dile getirdi.

Tesisin özelliklerinden bahseden Özsoy, şöyle konuştu:



"Fabrika yılda 21 milyon pil üretmek üzere kuruldu. Yakın zamanda yatırımlarımızla bu kapasitemizi artıracağız. Yine önümüzdeki dönemde yatırımlarla değişik yapıdaki pilleri üretmek suretiyle ülkemizin savunmadaki ihtiyacını karşılıyor olacağız. Pil ve batarya açısından yurt dışına bağımlılığımızı asgari seviyeye indireceğiz. Buradaki temel amacımız ve konseptimiz bu. Üretim kapasitemiz de her geçen gün artıyor."

Özsoy, fabrikada üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde, sivil alanda elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyondan enerji depolama sistemlerine, elektrikli araçlara kadar kullanıldığına işaret etti.

- ASPİLSAN, TOGG'A KATKI SAĞLAMAK İSTİYOR

Yerli otomobil TOGG'a da ilerleyen dönemlerde katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özsoy, "Bu teknolojiyi yerli ve milli olan TOGG'un içinde de görmek en büyük hayalimiz." dedi.

Özsoy, Türkiye'nin şu anda pil ülkesi olma yolunda hızlı adımlar attığını, pilin ham maddelerinin de Türkiye'de üretilmesine yönelik ciddi bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Pil ve batarya konusunda önemli çalışmaların yapıldığını belirten Özsoy, Türkiye'nin hem ham madde imkanlarıyla hem üretim kapasitesiyle Avrupa'nın önemli bir pil tedarikçisi durumuna geleceğini kaydetti.

Özsoy, şarj edilebilir pilin Türkiye'de üretilmesinin diğer teknolojilerin de hızla gelişmesine katkı sağlayacağını, bunun ülkenin bağımsızlığına da ciddi destek olacağını anlattı.

Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Özsoy, devletin de desteği ile ASPİLSAN'ı dünyanın sayılı pil üreticilerinden biri haline getirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.