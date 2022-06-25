Geleceğin petrolünde ABD'yi solladılar! Küçük ülkeden inanılmaz başarı

Küresel enerji krizi ve sıfır emisyon endişeleriyle, geleceğin petrolü hidrojen enerjisine yatırımlar artıyor.

Önemli bir metal ihracatçısı olan Afrika, karbondan arındırma yönündeki küresel baskıda uzun süredir çok büyük bir konuma sahip.

Örneğin, lityum, kobalt ve bakır rezervleri, elektrikli otomobillerimizin hareket etmesini sağlayan yüksek performanslı pillere güç sağlıyor.

Geçen yıl, yeni bir uluslararası yatırımcı dalgası, emisyonsuz kaynaklarından bir diğeri olan yeşil hidrojeni kullanmak için Afrika'ya akın etti.

GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJEN ENERJİSİNDE ABD'Yİ SOLLADILAR

Yatırımların yoğunlaşmasıyla Afrika, şu anda hidrojen enerjisinde küresel lider haline geldi.

Oslo merkezli bağımsız araştırma firması Rystad Energy'ye göre Afrika, emekleme döneminde olan, bu yeni enerji kaynaklarına geçiş sürecinde kilit bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

Rystad Energy'ye göre Afrika, gezegenin fosil yakıtları düşük karbonlu güce dönüştürme geçiş sürecinde en önemli yere sahip enerji teknolojisi olan yeşil hidrojen üretiminde küresel merkez olarak hızla ortaya çıktı.

Dünya enerji devlerinin akın ettiği önemli ülkelerden biri de küçük Afrika ülkesi Moritanya... Moritanya, yapılan yatırımlarla geleceğin petrolü hidrojen çalışmaları konusunda ABD'yi geride bıraktı.