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Ekonomi

Geleceğin petrolünü kontrol edecek! Enerji devi Shell harekete geçti

Shell India, yeşil hidrojen enerjisi çözümleri için Ohmium International ile ortaklık kurdu. İşbirliği, Shell'in küresel bir hidrojen ekonomisi oluşturma hedefini destekleyecek. Hindistan'daki Shell Şirketler Grubu Başkanı Nitin Prasad, 'Dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak için yeşil hidrojenin kritik bir rolü var' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi26 Ağustos 2022 Cuma 15:51 - Güncelleme:
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ABD merkezli elektrolizör üreticisi Ohmium International, yeşil hidrojen uygulamaları, pazarları ve proje fırsatları konusunda iş birliği yapmak için Shell India ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

BİRİ HİDROJEN BİRİ PETROL DEVİ

Ohmium International, PEM Elektrolizörleri tasarlayan, üreten ve dağıtan yeşil bir hidrojen şirketi iken Shell, yukarı akış, entegre gaz, alt akış, yenilenebilir enerji ve Ar-Ge, dijitalleştirme ve iş operasyonlarında derin yeteneklere sahip, çeşitlendirilmiş bir uluslararası enerji şirketi konumunda yer alıyor.

İşbirliğinin bir parçası olarak, her iki taraf da fırsatları teknik, ticari ve güvenlik perspektiflerinden değerlendirmek için ortak çalışma grupları başlatmayı planlıyor.

KÜRESEL BAŞARI İÇİN ÇALIŞILACAK

İki dev arasında başlayan işbirliği, Shell'in hidrojenin üretimi, depolanması, nakliyesi ve son müşterilere tesliminde en rekabetçi fırsatları geliştirerek küresel bir hidrojen ekonomisi oluşturmasına yardımcı olacak.

DÜNYA İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Hindistan'daki Shell Şirketler Grubu Başkanı Nitin Prasad, "Karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %50 azaltarak 2050 yılına kadar karbonsuz faaliyet gösteren bir işletme olmayı hedefliyoruz. Yeşil hidrojen dünyanın sıfır emisyona ulaşması için kritik bir role sahip. Sektöre ve ağır yük taşımacılığına hizmet etmek için entegre hidrojen merkezleri geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Star Gazetesi

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